- Au fost momente de panica in Brașov, dupa ce noaptea trecuta s-a simțit miros de gaz intr-un bloc nou de locuințe, dar in folosire de curand. Mai mult, mirosul s-a simțit chiar și in apartamentele oamenilor.

- Autoritatile din Egipt au lansat o campanie de planificare familiala care vizeaza sa convinga in special familiile numeroase din zonele rurale ca "doi (copii) este destul", in conditiile in care populatia tarii se apropie de 100 de milioane, relateaza joi agentia Reuters preluata de Agerpres. …

- O explozie de proporții a avut loc joi in campusul Universitații din Lyon. Zona a fost evacuata, iar pompierii sunt la fața locului.Momentan nu sunt informații daca sunt victime. Imaginile arata cum o “minge de foc” se ridica deasupra cladirii iar un incendiu mai mic poate fi vazut…

- Jucatoarea taiwaneza de tenis Su-Wei Hsieh, nr. 3 pe lista capilor de serie, este ultima calificata in semifinalele turneului WTA de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu castiguri in valoare de 250.000 dolari, dupa ce a trecut, vineri, in doua seturi, 6-3, 6-2, de spanioloaica Sara Sorribes.…

- Dupa ce a eliminat-o pe Caroline Wozniacki, jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a invins-o si pe americanca Venus Williams, cap de serie numarul 6, si s-a calificat in semifinale la turneul de la Auckland.Bianca Andreescu, locul 152 mondial, venita din calificari, s-a impus…

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki, principala favorita, a fost eliminata surprinzator in optimile de finala ale turneului WTA de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu premii in valoare de 250.000 dolari, fiind intrecuta in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, de tanara canadianca de origine romana…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, locul 3 mondial si favorita nr. 1, a debutat cu dreptul in turneul WTA de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari, trecand miercuri in primul tur, in doua seturi, 6-3, 6-2, de germanca Laura Siegemund, locul 113…

- Noua Zeelanda a intrat in 2019, cu un spectaculos foc de artificii, urmand sa pașeasca in noul an Sydney și Tokyo, potrivit Mediafax.Tarile Samoa, parti din Kiribati si Tonga din Oceania au fost primele locuri din lume care au trecut in anul 2018. Citește și: Primele ținuturi care au…