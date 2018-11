Producatorul Harvey Weinstein este acuzat din nou de agresiune sexuala, dupa ce o tanara, care și-a pastrat anonimatul, a afirmat ca ar fi agresat-o pe cand avea 16 ani, informeaza The Guardian. Harvey Weinstein ar fi condus-o pe tanara in apartamentul din Soho și i-ar fi facut propuneri indecente Presupusa victima a declarat ca l-ar fi cunoscut pe Harvey in septembrie 2002, la New York, dupa ce se mutase in Statele Unite pentru a incerca sa iși faca o cariera in cinema. Tanara, care voia sa devina actrița, a spus ca producatorul i-ar fi propus sa ia pranzul impreuna pentru ca, in final, sa o…