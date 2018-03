Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, vreascurile sau cocenii raman sursa principala de caldura, doar una din trei locuinte fiind conectata de reateaua de gaze. Comparatia dintre cele doua state vecine oglindeste incapacitatea Romaniei de a folosi local avantajele naturale si abilitatea Ungariei, tara care importa 90% din gazul…

- Romanii si maghiarii trebuie "sa se intrajutoreze" in manifestarea libertatii, caci libertatea nationala trebuie aparata impreuna de natiunile din Europa centrala si de est, a declarat joi, pentru AGERPRES, presedintele Comisiei de Politica Externa a Parlamentului de la Budapesta, Nemeth Zsolt.…

- In Ungaria vor intra diseara o serie de restrictii de circulatie pentru masinile de mare tonaj. Decizia vine in contextul in care ziua de maine este sarbatoare nationala in tara vecina. Ungaria ia in mod constant astfel de decizii de restrictionare a traficului. Circulatia camioanelor mai grele de 7,5…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. In total, pana la sfarsitul anului, romanii vor mai avea 6 zile libere, in afara de zilele de Paste si de Craciun, pentru ca doua sarbatori cad in zile de weekend.…

- „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare”, se arata in expunerea de motive a initiatorului, plegislativa a fiind depusa…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat modificarea Codului Muncii care prevede ca Vinerea Mare devine zi nelucratoare. Proiectul a fost depus de UDMR și susținut de toate celelalte formațiuni politice. Romanii se vor putea bucura de o mini-vacanța de Paște. Administrația Prezidențiala a anunțat ca…

- Parlamentarii propun reducerea cotei TVA la 9%, incepand din 2019, pentru toate utilitațile, precum servicii de canalizare și salubritate, livrarea de electricitate și gaze naturale, dar și pentru producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termica in sistem centralizat. In acest sens,…

- Ora de vara 2018. Romanii afectati de trecerea la ora de vara din fiecare an ar putea sa scape de acest chin. Un proiect de act normativ inregistrat recent la Senat pentru dezbatere ar putea sa elimine trecerea la ora de vara.Acest proiect apare in aceeasi perioada in care Parlamentul European a solicitat…

- ORA DE VARA 2018, schimbari importante.Vezi cum vor fi afectati toti romanii in martie Romanii afectați de trecerea la ora de vara din fiecare an ar putea sa scape de acest chin. Un proiect de act normativ inregistrat recent la Senat pentru dezbatere ar putea sa elimine trecerea la ora de vara. Acest…

- Romanii ar putea scapa de trecerea la ora de vara. Potrivit avocatnet.ro, la Senat a fost inregistrat recent un act normativ care propune eliminarea masurii de trecere la ora de vara. Momentan, proiectul de lege așteapta sa intre in dezbatere.

- Deputatii au decis, miercuri, sa acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede ca Vinerea Mare e sarbatoare legala nelucratoare. „Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele…

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, cu 233 de voturi “pentru”, 7 voturi “impotriva” si 19 abtineri, proiectul de lege privind declararea vinerii dinaintea Pastelui sarbatoare legala si zi nelucratoare.

- Comisia pentru buget-finante din Senat din Romania a dat, marti, un raport de respingere a proiectului legislativ care prevede ca autovehiculele second-hand din strainatate vor fi comercializate doar de firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de

- Romanii ar putea sa primeasca 4.500 de lei in schimbul mașinii vechi, bani pentru achiziția de panouri solare, centrale termice eficiente și surse alternativ/ecologice, potrivit unui proiect inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Masura are ca scop eliminarea autovehiculelor vechi și poluante,dar…

- Romanii ar putea sa primeasca, in schimbul mașinii vechi, bani pentru achiziția de panouri solare, centrale termice eficiente și surse alternativ/ecologice, potrivit unui proiect inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Masura are ca scop eliminarea autovehiculelor vechi și poluante și reducerea…

- Romanii ar putea sa primeasca, in schimbul mașinii vechi, bani pentru achiziția de panouri solare, centrale termice eficiente și surse alternativ/ecologice, potrivit unui proiect inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Masura are ca scop eliminarea autovehiculelor vechi și poluante,dar și reducerea…

- „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri înaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Vinerea Mare în Europa este zi legala de sarbatoare în…

- Romanii vor putea adauga inca o zi in ”portofoliul” de zile libere. Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine zi de sarbatoare legala…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui –...

- Comisia pentru administratie publica si organizarea teritoriului din Senat a dat raport favorabil, miercuri, initiativei legislative prin care se propune instituirea zilei de 2 aprilie ca Ziua Institutiei Prefectului din Romania.

- Comisiile reunite – economica, pentru buget si juridica - din Senat au aprobat marti plafonarea dobanzilor pentru creditele ipotecare si de consum si au votat pentru reintroducerea dreptului debitorului de a-si rascumpara un bun de la firma de recuperare.

- Parlamentul a votat in ședința de astazi o noua sarbatoare naționala in calendar. Astfel, in data de 30 iunie vom sarbatori „Ziua Concurenței". Dar in aceasta zi nu se declara a fi zi libera.

- Primaria Municipiului Dej, in colaborare cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistica, organizeaza o expoziție de pictura și grafica dedicata sarbatorii naționale – Ziua Brancuși. Vernisajul expoziției va avea loc luni, 19 februarie, cu incepere de la ora 12, la Galeria de Arta Dej. Vor expune…

- 10 mai ar putea redeveni sarbatoare nationala, potrivit unui proiect legislativ care a trecut tacit de Senat. Propunerea ce apartine unui senatorului ALDE Ion Hadarca stabileste ca 10 mai este declarata „Ziua independentei nationale”. Astfel, autoritatile centrale si locale trebuie sa celebreze ziua…

- Vinerea Mare este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, prevede o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, depusa la Senat. „Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept „Ziua Independentei nationale”, termenul de dezbatere si vot al proiectului implinindu-se pe 20 decembrie...

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept „Ziua Independentei nationale”, termenul de dezbatere si vot al proiectului implinindu-se pe 20 decembrie 2017.

- Deputatii au dat marti unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai alergena din Romania. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat deja de Senat. Deputat PNL Florica Chereches, initiator,…

- 10 mai ar putea redeveni sarbatoare nationala, potrivit unui proiect legislativ care a trecut tacit de Senat. Propunerea ce apartine unui senator ALDE stabileste ca 10 mai este declarata Ziua independentei nationale.Astfel, autoritatile centrale si locale trebuie sa celebreze ziua de 10 mai potrivit…

- 10 mai ar putea redeveni sarbatoare nationala, potrivit unui proiect legislativ care a trecut tacit de Senat. Propunerea ce apartine unui senator ALDE stabileste ca 10 mai este declarata "Ziua independentei nationale".

- Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, Marcel Vela, a anuntat, luni, ca il va chema la audieri pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru a prezenta probe la acuzatiile aduse SPP. "Pentru a inchide un subiect delicat si fierbinte, avand in vedere ca pana astazi nu exista o sesizare institutionala…

- Proiectul de lege privind declararea zilei de 10 mai - "Ziua independentei nationale", ca Zi naționala a Romaniei, a fost adoptat tacit de Senat. Este vorba despre o propunere legislativa inițiata de Hadarca Ion, senator ALDE și care avea raport de respingere.

- Partidul Miscarea Populara reintroduce in Parlament initiativa legislativa privind reducerea numarului de parlamentari la 300. Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac a anunțat ca formațiunea va incepe o campanie nationala pe acest subiect, pentru ca cei aproape 10 milioane de romani care au iesit in strada…

- Sarbatoare a culturii romanești “departe de acasa” Romanii din Marea Britanie sunt invitati joi, 8 februarie, la expozitia “Home Away From Home: Romanians in Brent”, susținuta de Romanian Women in UK in colaborare cu Brent Museum & Archives și Institutul Cultural Roman. Evenimentul este o sarbatoare…

- 24 ianuarie este zi libera. In aceasta zi se sarbatorește Ziua Unirii Principatelor Romane. Romanii care sunt nevoite sa lucreze in zilele de sarbatoare legala trebuie sa primeasca compensații pentru munca in zile de sarbatoare. Ziua Unirii Principatelor Romane, sarbatorita pe data de 24 ianuarie, este…

- Romanii vor beneficia, pe 24 ianuarie 2018, de o noua zi libera. In aceasta zi, potrivit legislației muncii din Romania, se sarbatorește Ziua Unirii Principatelor Romane. Totusi, romanii care sunt nevoiti sa lucreze in zilele de sarbatoare legala trebuie sa primeasca compensații pentru munca in zile…

- Romanii vor beneficia, pe 24 ianuarie 2018, de o noua zi libera. In aceasta zi, potrivit legislației muncii din Romania, se sarbatorește Ziua Unirii Principatelor Romane. Totusi, romanii care sunt nevoite sa lucreze in zilele de sarbatoare legala trebuie sa primeasca compensații pentru munca in zile…

- Romanii il celebreaza duminica, 21 ianuarie, pe Sfantul Maxim Marturisitorul (580-662). Acesta a fost teolog și scriitor mistic ortodox și s-a nascut in jurul anului 580, intr-o familie aristocrata, care s-a ingrijit sa-i dea o educație aleasa.

- Romanii il celebreaza duminica, 21 ianuarie, pe Sfantul Maxim Marturisitorul (580-662). Acesta a fost teolog și scriitor mistic ortodox și s-a nascut in jurul anului 580, intr-o familie aristocrata, care s-a ingrijit sa-i dea o educație aleasa.

- Romanii vor beneficia, pe 24 ianuarie, de o noua zi libera in data de 24 ianuarie. In aceasta zi, potrivit legislației muncii din Romania, se sarbatorește Ziua Unirii Principatelor Romane. Totuți, romanii care sunt nevoite sa lucreze in zilele de sarbatoare legala trebuie sa primeasca compensații…

- Românii au început anul 2018 cu doua zile libere, 1 și 2 ianuarie, însa luna ianuarie mai are o sarbatoare legala.Astfel, urmatoarea zi libera pentru români va fi în 24 ianuarie, cu ocazia sarbatoririi Zilei Principatelor Române.Urmatoarea…

- PASTE 2018. De ce Pastele catolic si cel ortodox se sarbatoresc la date diferite Calcularea datei la care creștinii sarbatoresc Paștele ține doua fenomene naturale, unul cu data fixa - echinocțiul de primavara, iar altul cu data schimbatoare - luna plina. Aceasta din urma face ca data Paștelui sa…

- Romanii petrec de Anul Nou si Sfantul Vasile pastrand o parte dintre traditiile si obiceiurile pagane - despre care spun ca ii apara de rele si de ii tin sanatosi si prosperi pentru un an intreg - dar si cu practici noi, imprumutate.

- Vinerea Mare este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, prevede o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, depusa la Senat. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic, actul normativ…

- Romanii ar putea beneficia de o noua sarbatoare legala in care sa nu se lucreze. O propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, depusa la Senat, prevede ca Vinerea Mare sa fie o zi libera. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati…

- Vinerea Mare ar putea deveni sarbatoare legala in care sa nu se lucreze. O astfel de propunere legislativa a fost depusa la Senat, la initiativa unui grup de 42 de parlamentari din intregul spectru politic. In expunerea de motive a actului normativ se precizeaza ca aceasta zi este sarbatoare legala…

- Deputatul UDMR Szabo Odon a initiat un proiect legislativ prin care propune ca Vinerea Mare sa fie sarbatoare legala si nelucratoare, motivand ca in 16 tari dintre cele 28 membre ale Uniunii Europene este stabilit acest lucru.

- Reforma va reduce impozitul federal pentru companii de la 35% la 21%, iar cota maxima de impozitare a veniturilor va fi redusa de la 39,6% la 37%, numarul de transe ramanand neschimbat.Donald Trump a scos in evidenta nivelul reducerilor de taxe si le-a declarat jurnalistilor: "cifrele vor…

- In Romania a avut loc o revolutie, indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le este pe plac, atrage atenția fostul presedinte Ion Iliescu, presedinte de onoare al PSD. "Se implinesc, azi, 22 decembrie 2017, douazeci și opt de ani de la victoria revoltei…

- Ca sa fiu sincer, nu dau doi bani pe sondajele noastre, facute in tara si comandate de partide, de televiziuni pro-cutare sau anti-cutare mai pe ascuns sau mai pe fata, ca sa dea bine si ademenitor pentru unii sau, dimpotriva, rau si amenintator pentru altii. De aceea, cand apare un altfel…