- Cel putin 185 de persoane au murit si peste 560 au fost ranite in opt explozii produse duminica la hoteluri si biserici din Sri Lanka, unde oamenii se adunasera pentru a sarbatori Pastele catolic, informeaza BBC. Prima deflagratie a avut loc la o biserica din capitala Colombo, oficialii vorbind despre…

