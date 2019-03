Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef DIICOT, Daniel Horodniceanu, și-a depus astazi la sediul Ministerul Justiției candidatura pentru funcția de procuror general la PICCJ. Pana acum, s-au inscris actualul procuror general Augustin Lazar și procurorul DIICOT Marian Drilea.Funcția de procuror general al Parchetului de…

- Astazi este ultima zi in care persoanele care vor sa detina functia de procuror general al Romaniei isi mai pot depune candidaturile, potrivit calendarului anuntat de Ministerul Justitiei. Pana acum, s-au inscris actualul procuror general Augustin Lazar si procurorul DIICOT Marian Drilea.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat, in 14 martie, procedura de selectie pentru noul procuror general, in conditiile in care mandatul lui Augustin Lazar in acest post expira la sfarsitul lunii aprilie. Candidaturile pot fi depuse pana in 28 martie, ora 17.30, procedura de selectie urmand…

- Marian Drilea, procuror la DIICOT, si-a depus candidatura pentru functia de procuror general al Romaniei, informatia fiind confirmata miercuri, pentru AGERPRES, de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Este cea de-a doua candidatura la sefia Ministerului Public, dupa ce a actualului procuror general…

- Marian Drilea, procuror DIICOT, și-a depus candidatura pentru funcția de procuror general al Romaniei, aceasta fiind a cea de-a doua candidatura pentru conducerea Parchetului General dupa ce a lui Augustin Lazar, a anunțat, pentru MEDIAFAX, ministrul Justiției, Tudorel Toader.Ministrul Justiției,…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a anuntat ca si-a depus marti, la Ministerul Justitiei, candidatura pentru un nou mandat la sefia Parchetului General, in contextul in care functia ramane vacanta incepand cu data de 28 aprilie. Augustin Lazar a precizat ca si-a depus dosarul direct la cabinetul lui…

- Augustin Lazar a anuntat, marti, ca si-a depus candidatura pentru un nou mandat de procuror general al Romaniei. "In urma cu jumatate de ora am depus-o (candidatura - n.r.). Am mers la cabinetul ministrului, bineinteles", a declarat Lazar, la sediul CSM. Pe 18 martie, el a declarat ca va candida pentru…

- Teodor Meleșcanu a declarat ca nu a primit de la Ministerul Justiției, spre avizare, propunerea de mandat cu privire la candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. Ministrul de Externe a adaugat ca nu a discutat cu Tudorel Toader pe aceasta tema.„Nu, nu inca, dar probabil…