Stiri pe aceeasi tema

- Doi deputați PSD au parasit partidul pentru tabara lui Victor Ponta. Anunțul a fost facut miercuri de liderul Pro Romania.„Colegii nostri deputati Corne Itu si Horia Nasra ( alaturi de senatorul Vasile Ilea, Remus Lapusan si multi alti primari si consilieri social democrati) au venit azi in…

- ​​Senatorul Ioan Talpoș și deputatul Marius Bota sunt social-democrații ale caror semnaturi apar pe moțiunea de cenzura inițiata de liberali. Textul documentului a fost semnat și de senatorul Emanoil Savin și de deputatul Mihaița Gaina care și-au anunțat însa demisia din PSD recent. Partidele…

- Dupa ce Remus Lapusan, consilier judetean la Cluj, si-a anuntat demisia din PSD si intrarea in Pro Romania, partidul lui Victor Ponta mai ia un parlamentar PSD. Victor Ponta a anuntat, marti, pe Facebook, ca deputatul PSD Iuliu Emanuel Havrici a trecut la Pro Romania. "Bun venit in…

- Social-democratii au mai pierdut un deputat. Mihaita Gaina a anuntat Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca paraseste partidul si grupul parlamentar PSD. Mihaita Gaina precizeaza ca va activa in Parlament ca deputat neafiliat. Surse parlamentare precizeaza ca acesta ar putea sa treaca la partidul…

- "In urma cu douazeci si sase de ani am intrat in PSD (PDSR) pentru valorile social-democrate, in care am crezut și in care cred și astazi, pentru liderii și intelectualii de stanga care au condus PSD de-a lungul timpului, in primul rand pentru cei din Cluj care au contribuit decisiv la aderarea Romaniei…

- „De cateva zile, ALDE e pe buzele tuturor. (...) Cum am ajuns sa fim sursa unei instabilitați politice și guvernamentale care folosește oricui, mai puțin romanilor, militanților și votanților ALDE?! Oare nu cumva nu ne-am aparat așa cum trebuie partidul și am cedat nepermis unor Casandre straine…

- ​Deputatul Ion Cupa, președintele ALDE Dolj, critica dur apropierea partidului pe care îl reprezinta de formațiunea politica Pro România, condusa de Victor Ponta. Acesta spune ca membrii ALDE sunt bulversați atât de renunțarea la candidatura prezidențiala proprie, cât și de ieșirea…

- Un deputat PSD din Dolj a trecut la Pro Romania și va coordona in județ partidul condus de Victor Ponta. Anunțul a fost facut dupa ce Ponta a discutat cu Viorica Dancila despre un candidat comun PSD-ALDE-Pro Romania la prezidentiale. "Noul coordonator ProRomania pentru Judetul Dolj - deputatul…