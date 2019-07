Încă doi jucători la Unirea Sântana Dupa ce a adus jucatori care au evoluat in ligile superioare, Unirea a mai bifat doua transferuri, la Santana ajungand Teodor Turcuș (foto) și Iosif Covaci, ambii de la ACS Socodor. Cei doi sunt mijlocași, ei remarcandu-se cel mai mult la Crișul Chișineu Criș, acolo unde ambii erau titulari cerți, acum doi ani. Mai mult decat atat, președintele Marius Batran ne-a anunțat ca la finalul saptamanii va ajunge la echipa și un fundaș central sarb, dar mai sunt discuții și cu un jucator de atac. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana in 2020, locuitorii satelor Maciova, Pestere, Matnicu-Mare si Constantin Daicoviciu se vor bucura de conditii decente de trai, odata cu finalizarea lucrarilor la retelele de apa si canalizare. Cele la alimentarea cu apa incep chiar in 24 iunie 2019. „Dupa indelungi asteptari,…

- Astfel, ștafeta de 4×100 m a Clubului Sportiv Universitatea Resita a reusit sa-si adjudece titlul de campioana nationala, iar Daria Grigoroiu a reușit sa obțina și un premiu individual: a cucerit medalia de bronz in cursa de 100 m garduri tineret. De asemenea, s-au mai obținut doua medalii…

- Povestea Muzeului de Locomotive cu Abur in aer liber a fost una zbuciumata, pentru ca obiectele de patrimoniu, candva apartinand UCMR, au fost trecute la o fundatie, in aplauzele unora care mai apoi s-au declarat impotriva. Presiunile financiare, datoriile, dar si valoarea mare a locomotivelor…

- Femeia de 69 de ani a sunat la 112 si a reclamat Politiei Oravita ca a fost inselata prin metoda „Accidentul“. Oraviteanca le-a povestit oamenilor legii cum ca a fost sunata de un barbat care s-a dat drept medic si care i-a cerut 12.000 de euro pentru o presupusa interventie chirurgicala…

- Reprezentanții Aquatim transmit ca in 13 și 14 iunie, trei dintre casieriile instituției vor avea un program redus, in cladirile respective fiind programate acțiuni de dezinsecție și deratizare. Programul in perioada 13-14 iunie va fi: casieriile și birourile de relații cu publicul de pe str.…

- „E de apreciat munca și inițiativa lor. Romania cred ca ar trebui sa se gandeasca la acest tip de turism. Sunt oameni care in tinerețea lor au fost pe aici, cunosc locurile și o astfel de inițiativa ar putea fi de foarte bun augur pentru dezvoltarea turismului”, a apreciat viceprimarul Calin Bibarț.…

- Cu 5 goluri inscrise impotriva Suediei, Insulelor Feroe (2) si Norvegiei (2), atacantul lui Ludogoret Razgrad a devenit jucatorul cu cele mai multe reusite sub tricolor dintre fotbalistii convocati de selectionerul Cosmin Contra. Keseru are 12 goluri in 32 de selectii, fiind urmat de…

- Alaturi de gazde, la evenimentul de vineri, 17 mai (ora 10.00), vor mai participa unitați de invațamant din: Socodor, Adea, Satu Nou, Zerind și Chișineu-Criș, care se vor intrece la: baschet, handbal și fotbal. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv…