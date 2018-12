Stiri pe aceeasi tema

- Inca cinci bebelusi, nascuti la Maternitatea Giulesti, au fost internati in cadrul Spitalului „Grigore Alexandrescu”, fiind suspectati cu infectia stafilococ auriu meticilino rezistent. In total, 34 de copii nascuti la Maternitatea Giulesti au fost diagnosticati cu aceasta bacterie,a anunțat ...

