Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inaugurat vineri, 28 septembrie, un nou tronson din Autostrada A3. Segmentul dat in folosinta face legatura intre localitatile Gilau si Nadaselu si masoara 8,7 kilometri, la care se adauga un viaduct de 766 de metri.

- Un segment de aproximativ 10 kilometri din Autostrada Transilvania, situat pe tronsonul Gilau-Nadaselu, in judetul Cluj, este deschis circulatiei vineri, dupa ce reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au facut receptia unui pod peste raul Somes care face…

- Vineri, reprezentanții CNAIR au recepționat lucrarile de la Podul Gilau peste Someșul Mic și au deschis traficul pe inca 9,6 km de autostrada. Podul de la Gulau, de 320 metri lungime, este o ramașița neterminata inca de pe vremea Bechtel care se continua din tronsonul A3 dinspre Campia Turzii și este…

- Inca 9,5 de kilometri din Autostrada Transilvania, pe sectorul Gilau – Nadaselu, judetul Cluj, se deschid vineri circulatiei, dupa ce oficialii CNAIR au facut receptia unui pod peste raul Somes, care face legatura cu sectorul Campia Turzii – Gilau.

- Dupa mai bine de un an de așteptare, sectorul de aproape 9 kilometri de autostrada dintre Gilau și Nadașelu ar putea fi deschis circulației vineri, pe 28 septembrie. Asta, in condițiile in care ploaia nu ii va impiedica pe specialiștii de la Compania de Autostrazi sa recepționeze lucrarile la podul…

- Podul de la Gilau este terminat în proporție de 90%, iar acum se lucreaza la turnarea stratului de uzura. Pâna în data de 25 septembrie toate lucrarile vor fi terminate și circulație va putea fi pornita. Cu toate acestea, data la care podul de la…

- Potrivit purtatorului de cuvant al CNAIR, Alin Șerbanescu, saptamana viitoare se vor face primele verificari la lotul lung de aproximativ 800 de metri. In urma acestora se vor stabili lucrarile de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Românii ar putea avea la dispoziție, cu începere din luna octombrie a acestui an, înca 8,7 kilometri de autostrada între Gilau și Nadașelu care vor putea fi utilizați dupa ce va fi deschis traficului atât nodul rutier de la Gilau, cât și podul de pe Someșul Mic,…