Inca 20.000 de tineri de 18 ani din UE vor calatori gratuit prin Europa pentru o luna de zile

Stiri pe aceeasi tema

- Bruxelles, 30 aprilie 2019.Inaintea reuniunii liderilor UE-27 care va avea loc la Sibiu, in Romania, la 9 mai 2019, Comisia Europeana prezinta astazi o serie de recomandari de politica privind modul in care Europa iși poate modela viitorul intr-o lume tot mai nesigura și multipolara. In contextul alegerilor…

- "Fiecare generatie are obligatia de a schimba in mai bine destinul prezent si viitor al europenilor, de a onora promisiunea trainica de pace, progres si prosperitate pe care am facut-o. Provocarile carora noi, europenii, trebuie sa le facem fata impreuna sunt tot mai numeroase. Pentru ca Europa sa…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat organizeaza etapa nationala a competitiei „Premiile pentru Promovarea Intreprinderilor Europene”, editia 2019, initiativa a Comisiei Europene care identifica promotorii de succes ai antreprenoriatului in Europa, expunand cele mai bune politici…

- Fondul European de Investitii (FEI) a semnat miercuri patru acorduri de finantare in Romania, prin care tara noastra va beneficia de fonduri de peste 170 de milioane de euro pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii si pentru a credita studentii care vor sa-si continue cursurile in strainatate.…

- Parlamentul European a aprobat infiintarea unui instrument UE menit sa verifice investitiile straine directe (ISD) pe criterii de securitate pentru a proteja sectoarele strategice, informeaza un comunicat de presa al institutiei. Este primul instrument la nivelul UE menit să verifice investiţiile…

- Parlamentul European a aprobat infiintarea unui instrument UE menit sa verifice investitiile straine directe (ISD) pe criterii de securitate pentru a proteja sectoarele strategice, informeaza un comunicat de presa al institutiei. Este primul instrument la nivelul UE menit să verifice investiţiile…

- Va fi protest de amploare tocmai la Bruxelles. Membrii mișcarii #rezist vor sa atraga atenția asupra problemelor din țara chiar in fața marilor instituții de forța din Europa."Protestul de la Bruxelles este in 4 mai, intre orele 14. 00 și 17.00, vrem sa facem un marș de la Comisia Europeana,…