- Astazi la Consiliul Judetean Arges a avut loc semnarea unui contract cu bani europeni – circa un milion de euro – pentru reabilitarea termica a cinci blocuri din orasul Topoloveni. Primarul orasului, Gheorghita Botarca, ...

- Nicolae Robu a anunțat ca reprezentanții Primariei Timișoara au reușit sa depuna proiectul privind modernizarea Caii Bogdaneștilor, in speranța ca vor primi bani europeni. Edilul a anunțat ca valoarea proiectului se ridica la o suma uriașa, aproape 150 de milioane de lei, din care finanțarea eligibila…

- Marți, 19 martie, la sediul ADR Centru din Alba Iulia s-au semnat 3 contracte REGIO de finanțare pentru Primaria Alba Iulia. Doua dintre contracte prevad reabilitarea energetica a 13 blocuri, cu o suma totala de peste 40 milioane lei și al treilea, in valoare de peste 2, 6 milioane lei, pentru modernizarea…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) și Primaria Timișoara au semnat astazi contractele de finanțare pentru trei noi proiecte de ... The post Zece blocuri vor fi reabilitate termic cu bani europeni appeared first on Renasterea banateana .

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) și Primaria Municipiului Timișoara au semnat astazi, 19 martie 2019, contractele de finanțare pentru trei noi proiecte de imbunatațire a eficienței energetic in sectorul rezidențial. Sunt proiecte in valoare totala de peste 20 de milioane de lei, care…

- ADR Vest și Primaria Timișoara au semnat joi, 28 februarie, contractele de finanțare pentru trei proiecte de imbunatațire a eficienței energetice in sectorul rezidențial, pentru zece blocuri de locuințe. Acestea sunt: Martir Ioan Stanciu nr. 2 – Calea Martirilor 1989 nr. 31 (regim de inalțime S+P+4E).…

- Astazi, la sediul Primariei Timișoara, au fost semnate trei contracte de finantare, de catre primarul Timisoarei, Nicolae Robu si directorul ADR Vest ... The post Zece blocuri din Timișoara vor fi reabilitate termic appeared first on Renasterea banateana .

- „PESTE 111 MILIOANE LEI INVESTIȚI IN INFRASTRUCTURA PT. EDUCAȚIE IN PERIOADA 2012-2018. REALIZARI ALE ADMINISTRAȚIEI ROBU IN PRIMII 6 ANI DE MANDAT -episodul 6: Investiții in infrastructura pt. educație in perioada 2012 – 2018- Mai intai, dați Share. Apoi, daca apreciați atenția…