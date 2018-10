Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru ajutor umanitar si managementul crizelor, Christos Stylianides, a apreciat, duminica, ca exercitiul „Seism 2018” este un exemplu de solidaritate, precizand ca este si un bun antrenament pentru posibile dezastre viitoare.

- Urmatorul buget multianual ar putea da Europei securitate, pentru ca ar demonstra ca, in pofida diferentelor de opinie, Europa poate actiona impreuna in vremuri dificile, poate ajunge la un acord pentru cetatenii sai si pentru lume, a declarat comisarul european pentru Buget,

- Comisarul european pentru buget, germanul Gunther Oettinger, sustine ca Romania, alaturi de Polonia, Ungaria si Italia vor sa distruga sau sa slabeasca UE si, de aceea, proiectul european este in pericol de moarte. "Unii din Europa vor sa o slabeasca sau sa o distruga -…

- Sase tineri muzicieni, care studiaza in toate colturile Europei, vor veni in Romania pentru a impartasi experienta lor cu cei de acasa, in cadrul Turneului national "COOLsound". Turneu se va desfasura in perioada 2-10 septembrie pe mai multe scene din tara, sala Filarmonicii Banatul din Timisoara fiind…

- Ciprian Mihali, director pentru Europa de Vest al Agentiei universitare a Francofoniei la Bruxelles si fost ambasador in Senegal, a vizitat Romania in perioada 2-22 august. El a povestit pe Facebook experienta traita in tara unde a fost profesor de filosofie, conf. univ. dr. la Universitatea Babes-Bolyai…