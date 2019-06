Încă 10 cazuri de rujeolă confirmate în județul Buzău Un numar de 109 de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in 17 judete si in Bucuresti, in ultima saptamana, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri, 31 mai 2019, a ajuns la 17.133, dintre care 64 de decese. In ultima saptamana, au fost raportate inca 109 de cazuri nou confirmate in 17 judete si in Bucuresti, cele mai multe inregistrandu-se in Mehedinti (36), Bucuresti (13), Teleorman (11), Buzau (10) si Brasov (8). Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

