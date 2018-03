Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, a acuzat, miercuri, Comisia Europeana ca foloseste standarde duble prin modul diferit in care trateaza statele membre, reactie survenita dupa ce Bruxelles-ul a respins argumentele prin care executivul de la Varsovia isi sustine reformele in justitie,…

- Guvernul de la Varsovia a anuntat marti seara ca a transmis Comisiei Europene raspunsul privind preocuparile acesteia legate de reforma sistemului judiciar si statul de drept, care expun Polonia unei proceduri europene inedite ce ar putea conduce inclusiv la sanctiuni, transmite AFP. Intr-un comunicat…

- Numarul total al civililor, majoritatea copii, care au fost evacuati de la inceputul operatiunii umanitare in enclava siriana Ghouta Orientala, din apropierea capitalei Damasc, a ajuns la 79.702, a anuntat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Ministerul a precizat intr-un…

- Rusia a decis sa expulzeze 23 de diplomati britanici, care au termen o saptamana sa plece de la Moscova, a anuntat sambata Ministerul rus de Externe, dupa ce l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow sa ii comunice aceste masuri, relateaza Reuters, citata de...

- Toti pacientii asigurati in sistemul national de asigurari de sanatate isi pot face gratuit, incepand de ieri, investigatii imagistice PET-CT la Centrul integrat de medicina nucleara din Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”, conform deciziei emise de Comisia de experti…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, i-a primit marti pe sefii delegatiilor participante la prima Reuniune a ministrilor Apararii a Formatului Bucuresti (B9), care reuneste inalti oficiali din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria, precum si…

- Ministerul rus al Apararii a publicat lista celor uciși in timpul prabușirii avionului de transport militar An-26 in apropierea pistei de aterizare a aerodromului Hmeimim din Siria. Potrivit datelor oficiale, printre victime nu au existat civili, toti pasagerii fiind miliatari ai armatei ruse. Inițial,…

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare…

- Armata rusa le-a propus marti rebelilor sirieni din Ghouta de Est o evacuare sub protectie din zona asediata de fortele siriene si aliatii lor, relateaza Reuters, conform news.ro.Ministerul rus al Apararii se declara pregatit, intr-un comunicat, sa garanteze transportul rebelilor si familiilor…

- Gigantul american Amazon intenționeaza sa lanseze un serviciu de livrare a produselor alimentare in Franța, parte a planului sau global de a se extinde in zona comercializarii de alimente, a declarat managerul general al companiei pentru Franța, scrie Reuters. Achizițioanrea de către Amazon…

- Amenintarile președintelui rus Vladimir Putin la adresa statelor membre NATO sunt ”inacceptabile” si nu contribuie la scaderea tensiunilor, a apreciat Alianta Nord-Atlantica vineri, la o zi dupa ce liderul de la Kremlin a anuntat dezvoltarea unor noi arme nucleare, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- Parlamentul European a votat joi, cu 422 de voturi "pentru", 147 de voturi "impotriva" și 48 de abțineri, rezoluția care propune sancțiuni fara precedent pentru incalcarea statului de drept in Polonia. Europarlamentarii europeni au aprobat o procedura in cazul articolului 7, care ar putea…

- Eurodeputatii au aprobat joi procedura Comisiei Europene (CE) vizand sa sanctioneze reformarea sistemului judiciar si sa plaseze presa din Polonia sub un control strict, considerate de Bruxelles o incalcare a statului de drept, relateaza Reuters.UE a lansat o procedura in baza Articolului…

- Minsitrul rus de externe Sergei Shoigu a declarat joi ca elemente ale scutului anti-racheta instalat de NATO in Romania, Polonia si Alaska sunt ca o “umbrela cu gauri”, informeaza agentiile de presa rusesti, citate de Reuters.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters."Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters. "Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters. "Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat Soigu. Ministrul…

- Germania a declarat ca hackerii rusi care au atacat reteaua guvernamentala de calculatoare au fost retinuti si ca o investigatie se afla in desfasurare, informeaza Reuters. Hackkerii au atacat ministerul Apararii si ministerul Afacerilor Externe, dar si retelele informatice de la Cancelaria germana…

- Polonia va elabora si ii va transmite Comisiei Europene un ghid cu informatiile necesare referitoare la reforma sistemului judiciar, documentul urmand a fi finalizat pana la vizita pe care premierul Mateusz Morawiecki o va efectua la Bruxelles, la 8 martie, a anuntat sambata ministrul de externe polonez…

- Ministerul bulgar al Apararii va prezenta luna viitoare in guvern propunerea de achizitie de avioane de vanatoare si transportoare blindate, a declarat vineri ministrul de resort, Krasimir Karakaceanov, informeaza Novinite. Ministrul a precizat, pentru postul public BNT, ca Bulgaria va cauta oferte…

- Cotidianul german Die Welt a anuntat vineri punerea in libertate a corespondentului sau germano-turc la Istanbul, Deniz Yucel, inchis pentru 'terorism' in urma cu un an in Turcia si a carui situatie a tensionat relatiile dintre cele doua tari, informatia fiind confirmata si de Ministerul german…

- Aliatii europeni au recunoscut ca apararea comuna este o misiune a NATO si "doar a NATO", a declarat joi secretarul american al apararii Jim Mattis, la finalul unei reuniuni a ministrilor apararii din cadrul Aliantei Nord-Atlantice la Bruxelles, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Exista un…

- O nava militara britanica ce revenea de la exercitii efectuate in comun cu ambarcatiuni ale Fortelor Navale romane a fost aproape de o coliziune cu un vas militar rus, in sud-vestul Marii Negre, afirma surse citate de presa britanica, dar Ministerul rus al Apararii a negat informatiile. Rusia…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili se afla in Olanda dupa expulzarea sa din Ucraina la inceputul acestei saptamini, a informat miercuri agentia de stiri olandeza ANP, relateaza Reuters. Ministerul de Externe olandez nu a putut fi contactat pentru a confirma aceasta informatie. Opozantul si…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili se afla in Olanda dupa expulzarea sa din Ucraina la inceputul acestei saptamani, a informat miercuri agentia de stiri olandeza ANP, relateaza Reuters. Ministerul de Externe olandez nu a putut fi contactat pentru a confirma aceasta informatie.…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site-ului…

- O noua amanare pentru inaugurarea liniei de metrou din Drumul Taberei, de pe Magistrala 5. Directorul general Metrorex preconizeaza ca aceasta va avea loc in trimestrul I al anului viitor. Si acest termen depinde insa de semnarea contractului de siguranta si automatizare a traficului, care este acum…

- Un avion de vanatoare rusesc a fost doborat sambata dupa-amiaza de catre rebelii sirieni in estul provinciei Idleb, din nord-vestul Siriei, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) citat de presa internationala. Pilotul a fost ucis. Ministerul rus al Apararii a confirmat incidentul.

- Slovacia, stat membru al NATO, are un contract de mentenanta cu Rusia pentru cele 12 avioane MiG-29 valabil pana in toamna anului 2019. Este posibil ca acest contract sa trebuiasca prelungit, chiar daca guvernul accepta sa cumpere noi avioane pana la sfarsitul anului, din moment ce livrarea de noi…

- Ministerul rus de Externe a emis, vineri, o avertizare de calatorie in care le recomanda cetatenilor rusi sa se gandeasca de doua ori inainte de a calatori in strainatate, acuzand Statele Unite ca urmaresc arestarea lor, relateaza Reuters.

- Statele Unite considera ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa lege Rusia de Germania prin Marea Baltica, reprezinta o amenintare la adresa securitatii energetica a Europei, a declarat, sâmbata, secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, informeaza site-ul agentiei de stiri…

- Polonia nu va face nicio concesie in diferendul sau cu Uniunea Europeana (UE) pe tema reformelor din sistemul judiciar, a declarat vineri Jaroslaw Kaczynski, presedintele Partidului Lege si Justitie (PiS), formatiunea aflata la guvernare la Varsovia, transmite Reuters.

- Gigantii Orange si Deutsche Telekom au discutat anul trecut posibilitatea de a forma un colos franco-german care sa domine industria mult prea fragmentata a comunicatiilor din Europa si care saa-i permita noii entitati sa concureze mai bine cu rivalii de pe alte continente, insa negocierile s-au…

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat, sambata, Ministerul rus al Apararii. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a luat masuri pentru…

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat sambata Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a…

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- Ministerul de externe polonez se pregateste de o restructurare majora. Noul sef al diplomatiei, Jacek Czaputowicz, vrea sa ii concedieze pe toti angajatii care au studiat in Rusia, anunta presa poloneza care citeaza surse din minister.

- Autoritatea poloneza de reglementare a pietei financiare (KFN) a anuntat marti ca nu va aproba planul grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) de a infiinta o noua banca in Polonia, ceea ce ar ajuta la listarea cu succes a actualei subsidiare - Raiffeisen Bank Polska - pe Bursa de…

- Ministerul rus al Apararii susține ca, in noaptea de 6 ianuarie, a respins atacul efectuat de un numar de 13 drone aeriene asupra bazelor sale militare din Siria. Mijloacele de aparare aeriana și de razboi electronic au permis neutralizarea tuturor aparatelor aeriene fara pilot. Oficialii militari afirma…

- In “National” de luni, Tache a scris despre aparitia unui “Departament Zero”, alcatuit din initiati ai Sistemului, care ar avea o abordare patriotica, incercand sa impuna modelul din Polonia. “Departamentul Zero” se doreste o replica la sorosisti. Vestea buna e ca “Departamentul Zero” nu ar fi un UNPR…

- Partidul de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS), a anuntat marti destituirea a trei ministri din cabinetul noului premier Mateusz Morawiecki, relateaza site-ul agentiei Reuters. Presedintele tarii, Andrzej Duda, la recomandarea premierului, a semnat documentele pentru demiterea…

- Rusia dispune de suficiente forte ramase in Siria pentru a face fata posibilelor atacuri asupra bazelor sale, a declarat marti un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters. "Contingentul care ramane, infrastructura militara care ramane, la bazele militare de la Hmeimim si Tartous,…

- Marea Britanie a trimis luni o fregata pentru escortarea unor nave militare ruse care tranzitau Canalul Mânecii, anunta Ministerul rus al Apararii, semnalând o intensificare a activitatilor navale ruse în aceasta zona, informeaza site-ul

- Marea Britanie a trimis luni o fregata pentru escortarea unor nave militare ruse care tranzitau Canalul Manecii, anunta Ministerul rus al Apararii, semnaland o intensificare a activitatilor navale ruse in aceasta zona, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, s-a intalnit ieri cu omologul sau ungar Viktor Orban la Budapesta pentru discutii privind cooperarea politica si economica, transmite Reuters, informeaza Bursa.ro . "Am discutat despre o banca de dezvoltare pentru tarile grupului de la Visegrad. Ne putem permite…

- Ungaria si Polonia vor sa aiba un cuvant greu de spus in ce priveste viitorul Europei si resping cu fermitate cotele de migranti impuse de UE, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, dupa o intalnire cu omologul sau polonez Mateusz Morawiecki, la Budapesta, transmite Reuters.

- Romania va cumpara noi echipamente de lupta din SUA. Pentagon: este vorba despre rachete aer-aer Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete…

- Inaugurarea se cam lasa așteptata, spre dezamagirea patinatorilor! Anuntata pentru miercuri seara, la ora 17.00, deschiderea oficiala a patinoarului de la Baza Olimpia a fost amanata pentru joi, 28 decembrie 2017, la ora 10.00. „Din pacate, miercuri, la ora 17.00, starea ghetii nu era…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Tot pentru „modificari” ale legilor justiției Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar…