Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Tim Cook si-a modificat apelativul pe reteaua de socializare online Twitter, in "Tim (logo Apple)", o fina ironie dupa ce presedintele american Donald Trump i-a gresit numele in timpul unei intalniri care a avut loc miercuri, la Casa Alba de la Washington,

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, a atacat in justitie joi Trump Organization, fostul sau angajator, pentru a-i cere rambursarea a cel putin 1,9 milioane de dolari drept onorarii de avocat, conform AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Alimentele noastre, pline de…

- Presedintele american, Donald Trump, va declara "urgenta nationala" pentru a obtine finantarea zidului pe care doreste sa il construiasca la frontiera cu Mexicul cu scopul de a lupta impotriva imigratiei ilegale. Potrivit liderul majorităţii republicane din Senatul SUA, Mitch McConnell,…

- Un individ a fost arestat miercuri in statul american Georgia, acesta fiind inculpat pentru ca ar fi planuit sa atace Casa Alba și alte cladiri guvernamentale din Washington, dar și Statuia Libertații din New York, informeaza cotidianul Atlanta Journal Constitution, scrie Mediafax.Hasher Jallal…

- Un individ a fost arestat miercuri în statul american Georgia, acesta fiind inculpat pentru ca ar fi planuit sa atace Casa Alba și alte cladiri guvernamentale din Washington, dar și Statuia Libertații din New York, informeaza cotidianul Atlanta Journal Constitution, citat de Mediafax.…

- Prezența politicienilor și a oamenilor de afaceri din Ucraina la inaugurarea președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a trezit interesul procurorului special al SUA, Robert Mueller, care investigheaza intervenția Rusiei in alegerile americane din 2016. Potrivit The New York Times, procurorii au intervievat…

- O avocata rusa care a avut legaturi cu echipa de campanie a președintelui Donald Trump a fost inculpata marți in Statele Unite. Procurorii o acuza pe Natalia Veselnitskaya de obstrucționarea justiției intr-un caz de spalare de bani, relateaza Reuters și AFP, potrivit procurorilor din New York.

- Fundatia presedintelui american Donald Trump a acceptat marti sa fie dizolvata, in urma unui acord cu procurorul general al statului New York, care a sustinut ca actualul lider de la Casa Alba a folosit necorespunzator fundatia in campania prezidentiala din 2016, potrivit Reuters.