Inaugurare cum nu se poate mai frumoasã pentru ambulantele SAJ Vaslui NOU NASCUTI…Momente incarcate cu emotii, marti dimineata, in localitatea Ursoaia, comuna Ivanesti, unde o tanara mamica a adus pe lume o fetita sanatoasa si vioaie. Nasterea a avut loc intr-una din ambulantele noi, pe care SAJ Vaslui le-a primit in urma cu o luna, ceea ce pentru cadrele medicale a insemnat o inaugurare a salvarii [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

