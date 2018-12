Inaugurare A3, suspans. Se întâmplă în aceste momente Inaugurarea ultimului sector din A 3 inca nu a avut loc pana la aceasta ora. ISC a cerut, in comisia de ancheta, sa studieze documentele pentru a da avizul pentru darea in folosința. In momentul asta inca se desfașoara recepția, așteptam sa ia comisia de recepție o decizie și in funcție de acest lucru vom ști daca se deschide sau nu circulația pe ultimul sector al Autostrazii 3. Cei de la ISC studiaza documentele și sa vedem dupa ce iși stabilesc o opinie ce ne comunica și noua. In mod normal, ar trebui sa ia o decizie tot astazi. Daca se decide deschiderea in seara asta, nu e o problema… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coloanele de masini care asteapta sa iasa din Romania prin punctul de frontiera Giurgiu - Ruse se intind pe 15 kilometri, au anuntat, joi seara, reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)

- Pe lotul 4 al Autostrazii A 1 tronsonul Lugoj-Deva, principala activitate a antreprenorului era, marți, la ”Dealul Liliecilor” in zona alunecarii de teren. Autostrada A1 incepe in Bucuresti și va asigura ieșirea spre granița cu Ungaria la Nadlac, urmand sa treaca prin Pitești, Sibiu, Deva, Timișoara…

- Se discuta despre Pasajul Solventul inca din anul 2012, de cand Nicolae Robu a caștigat alegerile pentru funcția de primar. Ulterior, edilul-șef a anunțat ca iși dorește și un pod nou peste Bega, tot in acea zona. Potrivit primarului, pasajul ar urma sa fie construit sub cele noua linii de…

- Medicii din Craiova, care l-au operat noaptea trecuta pe Florin Busuioc, au luat o decizie importanta impreuna cu o echipa de specialiști din București! In urma unor discuții in legatura cu starea de sanatate a prezentatorului TV, care a suferit trei infarcte, s-a hotarat ca el sa fie adus cat mai…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la Parlament, dupa ședința CExN, ca liderii partidului au ridicat o „problema umana” cu privire la șeful ASF Leonardo Badea in sensul in care acestuia i-a fost promis cand a renunțat la funcția de deputat ca va primi un nou mandat in fruntea instituției.„Eu…

- Camera Deputatilor, for decizional, a adoptat miercuri proiectul de Lege offshore cu 170 de voturi pentru, 3 impotriva si o abtinere. Actul normativ va merge, spre promulgare, la presedintele Klaus Iohannis, cel care a retrimis proiectul de lege in Parlament la inceputul lunii august 2018.…

- Politistii nu trebuie sa faca fotografii in cursul manifestatiilor politice pentru a folosi imaginile in scop de relatii publice, a stabilit marti un tribunal german, informeaza dpa. Decizia tribunalului vine dupa ce doi participanti la o manifestatie a stangii, la Essen (vest), au reclamat faptul…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe Autostrada A1 in judetul Sibiu. Potrivit CNAIR, un autotren a lovit un alt camion care stationa pe marginea soselei, din cauza unei defectiuni. "Banda de urgenta de pe autostrazi nu este pentru circulatie Ignorarea acestui avertisment a adus urmari grave pentru…