Înarmat în clădirea președinției bulgare. Unde se afla președintele Bulgariei Un barbat a fost arestat noaptea trecuta de autoritatile bulgare dupa ce a incercat sa intre inarmat in cladirea presedintiei din centrul Sofiei, a anuntat marti Ministerul bulgar de Interne, transmite BTA. Individul, in varsta de 72 de ani, care le-a declarat agentilor de paza ca vrea sa se intalneasca cu presedintele Rumen Radev, avea asupra sa un pistol legal si doua cartuse. In momentul incidentului, presedintele se afla in Polonia, pentru a lua parte la conferinta consacrata schimbarilor climatice desfasurata la Katowice. Potrivit postului bTV, s-a stabilit ulterior ca cel… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat noaptea trecuta de autoritatile bulgare dupa ce a incercat sa intre inarmat in cladirea presedintiei din centrul Sofiei, a anuntat marti Ministerul bulgar de Interne, transmite BTA. Barbatul in varsta de 72 de ani, care le-a declarat agentilor de paza ca vrea sa se intalneasca…

- Un barbat a fost arestat noaptea trecuta de autoritatile bulgare dupa ce a incercat sa intre inarmat in cladirea presedintiei din centrul Sofiei, a anuntat marti Ministerul bulgar de Interne, transmite BTA. Barbatul in varsta de 72 de ani, care le-a declarat agentilor de paza ca vrea sa se…

- Observatori de la Chisinau informeaza ca cetatenii moldoveni pot fi absolviti de anumite sanctiuni numai in cazul in care respecta termenii anuntati de partea rusa sugereaza ca Moscova ii trimite pe moldoveni acasa ca sa participe la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 in speranta ca acestia…

- Potrivit observatorilor de la Chisinau, faptul ca cetateni moldoveni pot fi absolviti de anumite sanctiuni numai in cazul in care respecta termenii anuntati de partea rusa sugereaza ca Moscova ii trimite pe moldoveni acasa ca sa participe la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 in speranta…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a dispus verificarea de catre Ministerul de Interne si Agentia de stat pentru securitatea nationala a documentelor bulgare emise cetatenilor straini in ultimii cinci ani, a anuntat luni biroul de presa al guvernului, citat de BTA, informeaza Agerpres.Premierul…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a dispus verificarea de catre Ministerul de Interne si Agentia de stat pentru securitatea nationala a documentelor bulgare emise cetatenilor straini in ultimii cinci ani, a anuntat luni biroul de presa al guvernului, citat de BTA. Premierul a cerut ca verificarile sa se…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, i-a indemnat pe romanii din diaspora sa dea in judecata Ministerul de Interne pentru ”manipularea si minciuna duse la paroxism” in privinta acuzatiilor de tentativa de lovitura de stat la protestul din 10 august.