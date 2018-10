Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei U19, Viitorul, incepe azi aventura europeana din Youth League. Formația lui Cristian Camui va juca de la ora 18:00, cu Dinamo Zagreb. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport 2. Returul e pe 24 octombrie, la Zagreb. Gheorghe Hagi, antrenorul primei echipe și…

- FC Viitorul va evolua, duminica, 30 septembrie, de la ora 18, pe stadionul „Central” de la Ovidiu, impotriva formatiei Astra Giurgiu, intr-o partida programata in etapa a X-a a Ligii l la fotbal. Constantenii antrenati de Gheorghe Hagi intalnesc singura echipa neinvinsa in campionat, in acest sezon,…

- FC Viitorul primeste, astazi, de la ora 21, vizita celor de la Hermannstadt, intr-o partida contand pentru etapa a Vlll-a a Ligii l de fotbal. Meciul va fi transmis in direct, pe Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. Managerul tehnic al echipei din Constanta, Gheorghe Hagi, a declarat ca elevii sai…

- CFR Cluj o infrunta acum pe Viitorul, intr-un duel din etapa a 7-a a Ligii 1. Partida a inceput la ora 18:30 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. Eliminarea rușinoasa cu Dudelange nu a ramas fara repercusiuni in "Gruia". Doar 2-3.000 de fani au asistat la…

- Duminica, 26 august, de la ora 21.00, FC Viitorul sustine cel mai dificil meci din debutul actualei stagiuni: la Ovidiu descinde FCSB, care, cu ranile deschise dupa esecul de la Viena, va incerca sa-si refaca in primul rand moralul, in perspectiva returului cu austriecii, din play-off-ul Europa League.…

- FC Viitorul s-a impus, sambata, pe stadionul „Central” din Ovidiu, in fata celor de la Gaz Metan Medias, cu scorul de 2-0 (1-0), intr-o partida din etapa a V-a a Ligii l de fotbal. Tabela a fost modificata prima data in minutul 29, cand noua senzatie a fotbalului constantean, Denis Dragus, a reusit…

- FC Viitorul va juca sambata, 18 august, de la ora 21, pe stadionul „Central” al Academiei „Gheorghe Hagi” din Ovidiu, impotriva revelatiei acestui inceput de sezon, Gaz Metan Medias, in cea de-a V-a etapa a Ligii l de fotbal. Meciul va fi transmis in direct, pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look…

- FOTBAL CLUB VIITORUL SA aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul "CENTRAL" din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" situat in localitatea Ovidiu, Jud. Constanta, pentru a viziona meciuI…