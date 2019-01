Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a schimburilor realizate in aproape o ora de la deschiderea sedintei depasea 2,589 milioane de lei (555.917 euro). Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, inregistra o depreciere cu 0,09%, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor era in scadere…

- Indicii Bursei de Valori de la București (BVB) au incheiat saptamana pe o scadere puternica, in așteptarea ședinței prin Guvernul poate adopta a doua Revoluție fiscala, informeaza Mediafax.BET, principalul indice, care include 15 cele mai lichide companii de pe piața de capital romaneasca,…

- Crearea sistemului de pensii private a avut un rol determinant in revenirea pietei de capital din Romania post-criza si a reprezentat un punct central de atractivitate a Romaniei in randul investitorilor internationali, precizeaza administratorii de fonduri private. Potrivit acestora, in ultimii…

- Sunt dispuși la depresie, anxietate, comportament delincvent, tentative de suicid. Acestea sunt pericolele identificate de psihologul Lorena Florina Țirtea, de la Asociația Consiliaris, in randul adolescenților. Iar atunci cand este vorba despre copiii speciali, cum sunt mulți dintre cei de la Liceul…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, valoarea tranzactiilor ajungand la 29,24 milioane de lei (6,29 milioane de euro).Pe Piata Reglementata, actiunile Electrica au fost cele mai tranzactionate, generand un rulaj de 5,18 milioane…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de joi, valoarea tranzactiilor ajungand la 41,64 milioane de lei (8,94 milioane de euro).Pe Piata Reglementata, actiunile Bancii Transilvania au fost cele mai tranzactionate, generand un rulaj de 11,68 milioane de lei,…

- Valoarea tranzactiilor s-a cifrat la circa 41,67 milioane de lei (8,94 milioane de euro). Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a consemnat o crestere de 0,12%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, a urcat cu…

- ♦ Cel mai nou intrat in clubul milionarilor de pe bursa este Victor Bostan, directorul general al vinariei Purcari ♦ Valoarea medie a unui portofoliu detinut de unul dintre cei mai mari antreprenori de pe bursa de la Bucuresti este de 143 milioane de lei.