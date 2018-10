Stiri pe aceeasi tema

- Oile au inlocuit duminica obișnuitul trafic din centrul Madridului dupa ce ciobanii au manat sute dintre animalele lor prin capitala Spaniei pentru a cere dreptul de a folos vechile rute de transhumanța, transmite Reuters.

- Oile au inlocuit traficul obisnuit din centrul Madridului, duminica, in contextul in care ciobanii au manat sute de animale prin capitala Spaniei, un eveniment care celebreaza vechile rute de transhumanta, transmit AP si Reuters.

- Oile au inlocuit traficul obisnuit din Madrid, duminica, dupa ce ciobanii au manat sute de animale prin capitala Spaniei facand astfel uz de dreptul lor de a folosi vechile rute de transhumanta, relateaza Reuters. Incepand din 1994, oierii mana anual animalele prin centrul orasului urmand…

- Parlamentul catalan a votat marti respingerea unei decizii a Curtii Supreme spaniole care i-a suspendat pe fostul lider catalan Carles Puigdemont si alti cinci politicieni pro-independenta din functiile lor, marcand o noua distantare fata de Madrid, relateaza Reuters. Legislativul catalan si-a exprimat…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata pe bulevardul Stefan cel Mare intersectie cu strada Tighina din centrul Capitalei. Din primele informatii, doua automobile s-au lovit violent.O masina a fost avariata grav.

- Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce acesta incerca sa atace agenti intr-un comisariat din Catalonia, in nord-estul Spaniei, relateaza Reuters si AFP. Politia regionala a anuntat pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia de politie din…

- Sute de oameni au fost raniți, dintre care cinci grav, in momentul in care o platforma din lemn s-a prabușit in mare, duminica, in timpul unui festival din nord-vestul Spaniei, relateaza televiziunea de stat RTVE, scrie Reuters.

- Uniunea Europeana a decis sa transfere din Marea Britanie in Spania comandamentul operatiunii Atalanta de lupta contra pirateriei in zona Cornului Africii, decizie care va intra in vigoare dupa Brexit, prevazut pentru finalul lui martie 2019, transmite AFP, preluata de Agerpres. Statul major…