- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Federica Mogherini, s-a intalnit marti la Bruxelles cu o delegatie de la Pristina, numita de catre adunarea legislativa din Kosovo luna trecuta in scopul continuarii dialogului cu Belgradul, relateaza agentia…

- Belgradul si Pristina sunt departe de un dialog, ca sa nu mai vorbim de un acord, a declarat marti presedintele sarb Aleksandar Vucic, care a adaugat ca Serbia este pregatita pentru un dialog care poate aduce un viitor satisfacator atat pentru sarbi, cat si pentru albanezi, transmite Tanjug. In opinia…

- Kosovo sustine doar o solutie completa si cuprinzatoare in dialogul cu Belgradul, a declarat luni, la Bruxelles, premierul kosovar Ramus Haradinaj, dupa ce a participat la o reuniune consacrata implementarii Acordului de stabilizare si asociere UE-Kosovo, transmite Tanjug. Haradinaj a…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucici, care il are consilier pe Victor Ponta, a acuzat Kosovo ca nu are dreptul sa isi formeze o armata, scrie New York Times. Prim-ministrul sarb a declarat ca spera ca Belgradul nu va fi nevoit sa isi foloseasca cei 28.000 de soldati pentru a proteja minoritatea…

- Kosovo va mentine tarifele de 100% la importurile din Serbia atat timp cat Belgradul nu recunoaste Pristina, a declarat premierul kosovar Ramush Haradinaj, sfidand apelurile Uniunii Europene si ale Statelor Unite pentru renuntarea la aceasta masura, transmite Reuters preluata de Agerpres. Guvernul…

- Mii de sarbi din nordul Kosovo s-au reunit marti in Kosovska Mitrovica pentru a protesta pasnic fata de decizia autoritatilor de la Pristina de a impozitat cu 100 % marfurile sarbesti, relateaza agentia Tanjug. Protestatarii purtau bannere pe care scria: ''Vrem pace, nu razboi'', ''Nu…

- Kosovo a crescut miercuri cu 100% taxele vamale aplicate produselor sarbesti, a doua zi dupa ce a ratat din nou aderarea la organizatia internationala de politie Interpol din cauza "campaniei feroce" a Serbiei, relateaza AFP, informeaza Agerpres."Aceasta decizie intra in vigoare imediat" si…