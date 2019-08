Inaltul comisar al ONU pentru refugiati, Filippo Grandi, a facut apel duminica la sporirea ajutorului umanitar pentru valurile de refugiati venezueleni care ajung in tarile invecinate si care suprasolicita serviciile sociale si starnesc tensiuni in plan local, transmite Reuters. Grandi avea planificata o vizita in orasul de frontiera brazilian Pacaraima la acest sfarsit de saptamana, dar autoritatile l-au sfatuit sa isi anuleze vizita din cauza protestelor localnicilor, nemultumiti de sosirea zilnica a peste 500 de venezueleni. Locuitorii din Pacaraima au inchis magazinele sambata si au marsaluit…