- Pentru a doua oara in interval de cateva saptamani, delegatii ale celor doua tabere s-au reunit in aceasta saptamana in Norvegia pentru discutii ce urmaresc gasirea unei solutii la criza politica ce afecteaza tara de mai multe luni. 'Partile si-au demonstrat vointa de a avansa in cautarea unei solutii…

- Trupele rusești care au ajuns în Venezuela în martie ajuta armata regimului chavist sa se pregateasca în fașa amenințarilor americane de "folosire a forței", declarat vineri pentru AFP ambasadorul rus în Venezuela, Vladimir Zaiomski."Guvernul venezuelan…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a propus luni organizarea de alegeri parlamentare anticipate, în contextul în care Parlamentul de la Caracas este condus de opoziție, potrivit Reuters citat de Mediafax.Opoziția, condusa de Juan Guaido, a câștigat alegerile parlamentare din…

- Cladirea administrativa a parlamentului din capitala Venezuelei Caracas a fost inchisa joi dupa ce a fost primita inca o alerta cu bomba impotriva legislativului, al carui sediu principal a fost de asemenea vizat marti de o astfel de alerta, relateaza agentia EFE. O sursa a departamentului de comunicare…

- Ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite, guvernul cubanez a anuntat ca va incepe sa instituie ratii privind carnea de pui, ouale, orezul, fasolea, sapunul, precum si alte produse de baza, tara aflandu-se in pragul unei crize economice. Ministrul Comerțului de la Havana, Betsy Diaz Valazquez,…

- Adunarea Constituanta a Venezuelei, susținatoare a președintelui Nicolas Maduro, se pregatește sa ridice imunitatea deputaților Parlamentului, singura instituție condusa de opoziție, care au susținut marți revolta militara eșuata, a declarat duminica numarul doi al puterii chaviste, citat de AFP."Procuratura…

- Inaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, si-a exprimat miercuri ingrijorarea fata de sanctiunile americane impotriva Venezuelei, apreciind ca criza umanitara din aceasta tara s-ar putea agrava, transmite Xinhua preluata de Agerpres. "Desi aceasta criza economica si sociala…

- Reprezentantul special al SUA pentru Venezuela, Elliott Abrams, și adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, se vor intalni saptamana aceasta la Roma pentru a discuta despre criza din Venezuela, potrivit agenției Reuters preluata de mediafax. Venezuela, un stat aliat al Kremlinului,…