Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, a cerut luni ca membrii familiilor jihadistilor capturati sau ucisi in Siria si in Irak sa fie "repatriati, cu exceptia cazului in care sunt inculpati pentru crime", relateaza AFP.



De la caderea in martie a "califatului" gruparii Statul Islamic (SI), comunitatea internationala se confrunta cu problema repatrierii familiilor jihadistilor capturati sau ucisi in Siria si in Irak.



"Membrii familiilor trebuie repatriati, cu exceptia cazului in care sunt inculpati pentru crime", a afirmat ea in deschiderea celei…