Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chilian Sebastian Pinera a anuntat marți, prin intermediul unui discurs, un pachet de masuri sociale care sa ii linișteasca pe oamenii care au ieșit in strada, informeaza Agerpres. Astfel, intenția acestuia este de a pune capat protestelor din ultimele zile provocate de cresterea preturilor…

- Marea Britanie va introduce noi legi, dupa ieșirea din UE, pentru a îngheța averile celor considerați responsabili pentru abuzuri privind drepturile omului, potrivit declarației ministrului de Externe, Dominic Raab, de duminica, scrie Reuters. SUA a votat o lege cunoscuta ca Legea Magnitsky,…

- Sanctiunile privesc interdictia de calatorie in SUA si il vizeaza pe Raul Castro, in varsta de 88 de ani, fratele lui Fidel Castro, si intreaga sa familie, in special fiica sa Mariela Castro Espin, militanta a comunitatii LGBT si pentru prevenirea SIDA. Ea s-a deplasat in SUA in 2012.In…

- Jair Bolsonaro a ironizat-o pe Michelle Bachelet, inaltul comisar ONU pentru drepturile omului, in legatura cu dictatura din Chile care a torturat-o pe ea si pe parintii ei, dupa ce Bachelet a criticat numarul in crestere al persoanelor ucise de politie si democratia din ce in ce mai slabita din Brazilia,…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a denuntat miercuri "ingerinta", "in linia" presedintelui francez Emmanuel Macron, a Comisarului ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, "in afacerile interne si suveranitatea" Braziliei, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Intr-o postare pe Twitter, el…

- Intr-o postare pe Twitter, el o acuza pe Bachelet, care a vorbit despre o 'diminuare a spatiului democratic' in Brazilia, ca 'se amesteca impotriva Braziliei in agenda de drepturi ale omului' aparandu-i pe 'banditii care ne ataca curajosii nostri politisti civili si militari'. 'In aceste ultime luni…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a denuntat miercuri "ingerinta", "in linia" presedintelui francez Emmanuel Macron, a Comisarului ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, "in afacerile interne si suveranitatea" Braziliei, relateaza AFP. Intr-o postare pe Twitter, el o acuza pe Bachelet,…

- Inaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, a anunțat ca instituția pe care o conduce are informații potrivit carora peste 1.000 de civili au fost uciși in nordul Siriei in ultimele patru luni, majoritatea in urma unor atacuri ale forțelor pro-Assad, informeaza Al Jazeera, anunța…