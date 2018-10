Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolitul Moldovei si Bucovinei IPS Teofan a spus, duminica, in cuvantul rostit dupa Sfanta Liturghie, ca tot ce se petrece la Iasi de Sfanta Parascheva este ca "un balsam peste durerea, tristetea si rana" de la referendumul de saptamana trecuta. ”Vom duce si unii si altii crucea cea grea a consecintelor…

- „Prezenta dumneavoastra aici ne ajuta sa trecem peste rana si durerea pe care am avut-o cu o saptamana in urma, cand nu au venit toti pe care ii asteptam sa marturiseasca ca nu poate exista casatorie decat intr-un barbat si o femeie. Prezenta de astazi e ca un balsam peste rana, durere si tristete,…

- Peste 10.000 de persoane participa, duminica dimineata, la slujba de Sfanta Parascheva, care are loc in fata Catedralei Mitropolitane din Iasi. Slujba este oficiata de zeci de preoti, in frunte cu Inaltpreasfintitul Teofan, Arhiepiscopul Iasilor si Mitropolitul Moldovei si Bucovinei.

- In ziua sarbatorii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iasi, inaltii ierarhi din Mitropolia Munteniei si a Dobrogeai, slujesc dupa urmatorul program comunicat de Basilica.ro: Inaltpreasfintitul Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, va sluji la Iasi, la hramul Catedralei mitropolitane din…

- IPS Mitropolit Teofan a iesit in urma cu cateva momente de la urnele de vot de la sectia de votare din corpul C al Colegiului National din Iasi. Acesta a votat pentru normalitate si pentru o societate bazata pe valorile Scripturii, ale cuvintelor lui Dumnezeu, scrie bzi.ro.Totodata, Mitropolitul…

- INVATATURI… Preasfintitul Ignatie le-a transmis studentilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxa “Dumitru Staniloae” din Iasi un mesaj plin de intelepciune si realism. Prezent la Sfanta Liturghie arhiereasca, alaturi de IPS Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, PS Parinte Damaschin Dorneanul,…

- Inaltpreasfintitul Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, a aniversat sambata 27 de ani de arhierie. Cu o zi inainte insa, de sarbatoarea „Inaltarea Sfintei Cruci", parintele Teofan a fost prezent la Manastirea „Inaltarea Sfintei Cruci" de la Lebada, Botosani. In cadrul predicii, Mitropolitul a…

- Avem placerea de a va anunța ca, in perioada 29.07.2017-05.08.2018, la Așezamantul Social „Sf. Ioan de la Neamț” din Filioara, comuna Agapia, județul Neamț, se va organiza tabara de creație „Daruind vei dobandi!”, la care sunt invitați sa participe tineri din comunele Agapia, Baltatesti, Ghindaoani,…