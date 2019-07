Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Ploieșteanu a dezvaluit ca soția sa inca nu și-a revenit dupa moartea fiului lor. In luna aprilie a anului trecut, interpretul de muzica de petrecere Nelu Ploieșteanu și-a pierdut fiul, Mihaița. Baiatul lui Nelu Ploieșteanu și al Elenei era ținuit la pat de mai bine de 20 de ani. Baiatul a venit…

- In aceasta saptamana luminata de bucuria Pogorarii Duhului Sfant și de pregatirea pentru Duminica tuturor Sfinților, intreaga Biserica Ortodoxa traiește rodirea binefacatoare a semințelor harului in pamantul cel bun al credinței și faptelor bune. Cel mai potrivit raspuns la iubirea Preasfintei Treimi…

- Ieri 13 iunie 2019, la Scoala Gimnaziala „Ion Breazu” din Mihalt, a fost o zi cu o semnificatie aleasa. Pentru elevi, s-a incheiat o noua etapa scolara și au mai urcat cu ajutorul dascalilor inca o treapta pe drumul frumos, dar anevoios, al cunoasterii. Munca lor de pe parcursul anului scolar a fost…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, miercuri, ca l-a adus pe fostul arbitru Alexandru Tudor la FCSB, subliniind ca programul acestuia va începe de la ora 10.30, deoarece merge în fiecare zi la biserica, scrie News.ro.”Vad ca stie mult mai multe lucruri despre ce înseamna…

- In cadrul Centenarului Jandarmeriei Romane și de administrație romaneasca in Transilvania, o serie intreaga de evenimente culturale, parade militare și slujbe religioase, au marcat ca un corolar deschiderea marilor evenimente care au loc in aceasta saptamana in Romania și in Ardeal. La intrarea in Abrud,…

- Papa Francisc a transmis un mesaj pentru romani, inaintea vizitei sale oficiale din țara noastra, care va avea loc de pe 31 mai. Suveranul Pontif a precizat ca va veni intre noi pentru a merge impreuna și a mulțumit, totodata, pentru invitația și colaborarea autoritaților. „Dragi frati si surori din…

- Papa Francisc va vizita Romania in perioada 31 mai – 2 iunie. Calatoria apostolica a Suveranului Pontif incepe la București, unde, vineri, 31 mai, de la ora 18.10, va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala Sfantul Iosif. In a doua zi a vizitei, Papa va merge la Șumuleu Ciuc și la Iași. Pelerinajul se…

- Gabriela Firea si primarul Voluntari, Florentin Pandele, au cu ce se lauda la capitolul fini. Cei doi si-au mai trecut in palmares o fina.„Botezul este una dintre cele mai minunate taine ale crestinismului. Suntem fericiti si azi, Dumnezeu ne-a harazit sa devenim parintii spirituali ai Sofiei-Maria.…