- Gica Hagi este tot mai sigur de plecarea de la Viitorul, iar fiul lui, Ianis, a vorbit despre ce urmeaza pentru echipa campioana daca "Regele" va pleca. "Academia poate sa continue și fara tatal meu. Daca el va pleca, clubul va merge pe aceeași linie. Aici este deja o strategie", a spus Ianis Hagi potrivit…

- Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, a prezentat un raport climatologic conform caruia Romania a intrat intr-un proces ireversibil de incalzire extrema din cauza caruia zona intinse ale tarii se vor transforma in desert incepand din urmatorii ani.

- Bogdan Chitic Sambata dimineața, la Sala Sporturilor din Paulești, Catalin Burlacu a demarat oficial programul propriei academii de baschet. Proiectul „Court Performers”, gandit in ultima luna de antrenorul-jucator al echipei masculine de seniori a Clubului Sportiv Municipal Ploiești, și-a deschis porțile…

- Primul training din cadrul proiectului național Academia de Training pentru Elevi se va desfasura la Arad, prin Liga Studenților din Universitatea „Aurel Vlaicu”. Evenimentul este organizat la nivel national de Uniunea Studenților din Romania, iar la nivel local va avea loc sambata, 17.03.2018. Prima…

- Ilie Dumitrescu și Gigi Becali au o relație de prietenie foarte stransa, patronul de la FCSB recunoscand de curand ca vorbește des la telefon cu fostul fotbalist despre meciurile lui FCSB și chiar urmeaza sfaturile acestuia. Dumitrescu a pus o data-n plus presiune pe Nicolae Dica inaintea meciului cu…

- Ultima gaselnița financiara a PSD, prin care Guvernul le permite primariilor sa foloseasca banii de dezvoltare pentru a plati salarii și sa se imprumute de la stat pentru a realiza proiecte pentru comunitate, este un nou exemplu al colapsului bugetar in care Romania a fost aruncata in urma revoluției…

- Selecționerul Cosmin Contra iși pune mari speranțe in Dorin Rotariu, pe care il vede schimbat fața de perioada din Romania. Așteapta insa mai multe de la fostul dinamovist. "Ne intereseaza foarte mult soarta lui Roti si a lui Chipciu si o data la zece zile am trimis pe cineva in Belgia pentru ei. Rotariu,…

- Gigi Becali e convins: ”Nu vor fi aranjamente in play-off!”. FCSB s-a ințeles cu CFR Cluj in privința arbitrilor straini. Conform obiceiului sau, Gigi Becali a facut și azi un „tur” al televiziunilor. A vorbit despre blaturile din play-off, despre arbitraje, despre Burleanu, despre Lupescu. Gigi Becali…

- Ionut Lupescu si-a anuntat candidatura pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal. Mesajul sau de campanie este urmatorul: “Din nou pentru Romania“. Lupescu i-a avut alaturi pe colegii de “Generatia de Aur”: Gica Popescu, Gheorghe Hagi, Cristi Chivu, Adrian Ilie, Daniel Pancu, Marius…

- Persoanele care au o experienta de mobilitate internationala au sanse mai ridicate de a fi angajate sau de a deveni antreprenori in comparatie cu cei fara experienta mobilitatii internationale, precum si asteptari salariale mai ridicate, pe care angajatorii ar putea fi determinati sa le satisfaca,…

- Gabi Enache s-a hotarat sa se desparta de FCSB. A reziliat contractul cu trupa lui Gigi Becali si acum va ajunge in Rusia. Va fi si un salt financiar pentru fundasul de 27 de ani, el urmand sa obtina de aproape trei ori mai mult fata de cei 16.000 de euro primiti lunar la trupa ros - albastra.…

- Proiectul european „Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare dezvoltare si crearea de noi infrastructuri Cercetare" lansat luni la Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Apostol Andrei din Galati se va desfasura timp de cinci ani. „Este un moment important pentru dezvoltarea cercetarii in…

- Biletul zilei Astazi avem un mix de fotbal și tenis pe biletul zilei. Din ”sportul alb” extragem pronosticul pe victoria Johannei Konta, in confruntarea cu Pavlyuchenkova din 16-imile turneului de la Dubai. Daca rusoiaca a pașit cu stangul in 2018, bifand o singura victorie in cele 7 meciuri…

- Antrenorul echipei Viitorul, Gheorghe Hagi, crede ca cel care va castiga alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal trebuie sa-si propuna sa depaseasca performantele atinse de generatia din care face parte.Gheorghe Hagi a sustinut duminica, o conferinta de presa in Mamaia, in…

- Elena Udrea se afla in Costa Rica, unde iși duce sarcina mai departe liniștita, departe de agitația din Romania. Fosta apropiata a lui traian Basescu a dezvaluit ca iși petrece timpul alaturi de Alina Bica, fosta șefa DIICOT.

- In spitalele din Romania, printre nenumaratele lipsuri, sunt oameni care isi fac meseria cu pasiune. Unul dintre acestia este Gabriela Olariu, sefa sectiei ATI dintr-una din cele mai mari maternitati din Timisoara.

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, a realizat sambata o victorie importanta in lupta pentru calificarea in play off, trecand cu 1 0 I. Hagi 78, din penalty in deplasare de ultima clasata in Liga 1, Juventus Bucuresti Partida s a disputat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti, in etapa a 24 a a campionatului.…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, va efectua in viitorul apropiat o vizita in Romania, a anuntat marti ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. "Sunt bucuros sa va informez asupra faptului ca Michel Barnier va efectua in viitorul apropiat o vizita…

- "Poate ne apara Dumnezeu Centenarul Romaniei si ii apara Dumnezeu pe romani ca sa-i bata pe unguri in tara noastra. Dan Petrescu a fost un simbol al Romaniei, dar ii apara pe unguri, lucreaza la unguri", a declarat Becali, la Pro X.Gigi Becali a spus ca s-a bucurat de golul prin care Dinamo…

- Vineri seara, Hagi nu s-a mai ferit de cuvinte, si-a exprimat opinia sincera despre motivele care-l fac sa se gandeasca la plecare, apoi a transmis un mesaj trist, dar cat se poate de clar: "Realitatea e crunta! Crunta, fratilor! Cum arata Liga 2, Liga 3, campionatele de juniori... Mergeti in continuare…

- Gica Hagi a decis sa nu mai vorbeasca despre situatia fotbalului romamesc pe o perioada nedeterminata, concentrandu se doar pe proiectele personale.Hotararea managerului tehnic al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a fost luata dupa ce aceasta s a aratat nemultumit de modul in care o parte a presei a…

- Dupa ce la conferința de presa de dupa meciul cu Viitorul - Astra, a criticat situația fotbalului din Romania și a anunțat ca se gandește sa plece, Gica Hagi a luat o decizie importanta. Managerul tehnic de la Viitorul a decis ca de acum inainte va vorbi la conferințele de presa doar despre echipa sa…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania. „Va…

- Fostul mare international Gica Popescu a analizat sansele echipelor de a triumfa in campionat, ce va debuta azi cu meciul Sepsi - ACS Poli Timisoara, de la ora 18.00, si a anuntat numele clubului preferat. "Asteptam acest inceput de campionat, pentru ca e aceasta perioada de doua…

- Conducatorul clubului FC Viitorul, Gheorghe Hagi, s-a declarat dezamagit de modul in care a fost tratat fiul sau la Fiorentina, precum si de afirmatiile facute de antrenorul echipei italiene, Stefano Pioli, care a spus ca lui Ianis Hagi i-a lipsit rabdarea. "Eu sunt dezamagit de ce s-a intamplat…

- În anul în care se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, suporterii din Republica Moldova doresc sa organizeze un amical cu România. „Ar fi frumos sa jucam meciul frației la Iași sau la Chișinau", susțin microbiștii moldoveni, care considera ca în vara…

- Antrenorul formatiei Fiorentina, Stefano Pioli, a declarat ca l-a apreciat pe Ianis Hagi din punct de vedere al calitatilor fotbalistice, dar a precizat ca a fost nemultumit de faptul ca mijlocasul in varsta de 19 ani era nerabdator sa joace pentru echipa de seniori a clubului toscan. "Este…

- Liderii cei mai puternici din lume s-au întâlnit de marti în cadrul Davos 2018, pentru o conferința anuala de elita de patru zile cunoscuta sub numele de Forumul Economic Mondial.

- Miercuri, 24 ianuarie 2018, calatorii prezenti la primele ore ale diminetii in Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti au fost martorii unui flashmob sustinut de artistii Ansamblului "Ciocarlia". Cei prezenti in terminalul aeroportului s-au prins in Hora Unirii alaturi de dansatorii Ansamblului…

- Elevii sunt mult mai interesati decat profesorii de schimbarile din sistemul de invatamani din Romania. Este doar una dintre concluziile trase in urma dezbaterii organizate, la Timișoar, de asociatia „Initiativa in Educatie”, pe tema programelor-cadru pe care Ministerul Educatiei le propune pentru schimbarea…

- Senatorul USR Mihai Gotiu le-a multumit, duminica, protestatarilor care au participat la mitingul din Bucuresti si spune ca, atata timp cat oamenii sunt dispusi sa infrunte frigul, zapada si noroaiele in lupta pentru viitorul lor si al generatiilor care vin, Romania are un viitor.

- VEZI cum va arata noua echipa guvernamentala. Cine sunt ministri care se vor regasi si in viitorul Executiv PSD iși schimba Guvernul și evalueaza echipa de la Palatul Victoriei. O parte dintre actualii miniștri au deja un loc asigurat și-n viitorul Guvern, spun surse de la varful Coaliției. Sunt, insa,…

- Victor Spirescu, romanul care a “invadat” Marea Britanie, a murit intr-un accident de mașina, titreaza tabloidul The Sun . Accidentul a avut loc in apropiere de locuința pe care Victor o imparțea cu prietena sa, Suzana. Victor Spirescu, primul roman ajuns in Marea Britanie in 2014, dupa ridicarea restrictiilor…

- Transferul lui Alexis Sanchez la Manchester United se poate realiza numai in cazul in care Henrikh Mkhitaryan va fi cedat de Mourinho la Arsenal, anunta impresarul mijlocasului armean, Mino Raiola, citat de Daily Mail. Sanchez mai are contract cu Arsenal pana in vara, astfel ca "tunarii" sunt nevoti…

- Instabilitatea politica și guvernamentala cauzata de disputele de clan din PSD este singura realizare a lui Liviu Dragnea și a camarilei din jurul sau. Din ce in ce mai mulți tineri considera ca singura soluție pentru viitorul lor este sa plece din țara, in timp ce vad ca PSD este preocupat sa iși puna oamenii in poziții cheie…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei va juca un meci de pregatire impotriva selectionatei similare a Angliei, pe 24 martie, in deplasare, informeaza site-ul frf.ro. Partida se va disputa in cadrul cantonamentului pe care nationala U21 il va efectua in Marea Britanie, incepand cu 20 martie. Jucatorii…

- In acest context, vor fi solicitate masuri de securitate sporite la sediul misiunii diplomatice romane, a declarat, luni, ministrul Teodor Melescanu. 'In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar -…

- Presa din Spania a trecut la masuri in ceea ce-l priveste pe Cristi Ganea, omul dorit cu insistenta de Athletic Bilbao. Radio Euskadi l-a sunat pe selectionerul Cosmin Contra si l-a intrebat despre fundasul lui Hagi, campion cu Viitorul, care a ajuns la echipa nationala si sub comanda lui Contra.

- Gigi Becali il vrea pe Ianis Hagi la FCSB! ”Il iau peste un an!”. Gica Hagi vrea sa-l ”repatrieze” pe fiul sau, Ianis, din Italia, de la Fiorentina, in Romania, la FC Viitorul. In acest moment, Ianis Hagi se antreneaza alaturi de FC Viitorul, in așteptarea rezolvarii situației sale contractuale. Gigi…

- Specialistii au finalizat ancheta la doi ani de la tragedie, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, ce s-a descoperit in cazul mortii dinamovistului Patrick Ekeng. Conform expertizei oficiale, nu s-au efectuat manevrele care s-ar fi impus pentru salvarea vietii camerunezului,…

- Incepand din aprilie 2018, actualul co-CEO al Fondului Proprietatea, Johan Meyer va deveni singurul manager de portofoliu principal al Fondului, potrivit unui comunicat transmis joi Bursei de Valori. In prezent, conducerea Fondului este asigurata de Johan Meyer si de Greg Konieczny, ultimul fiind extrem…

- Andreea este președintele unei asociații de tineret, iar fratele sau Catalin este inginer topograf, dar o ajuta și pe sora sa in activitatea ONG-ului pe care il aceasta il coordoneaza atat in Romania, cat și in Kenya.

- Un studiu realizat de IRES arata ca numai 17% dintre români mai cred ca țara merge pe o direcție buna. Potrivit datelor IRES, dintre respondentii cu vârste între 36 si 50 de ani, 81% considera ca ca lucrurile merg într-o directie gresita…

- FCSB e numai una. Trupa lui Gigi Becali este cel mai bine clasata echipa din Romania in clasamentul mondial al cluburilor. Intr-o ierarhie data publicitatii inainte de Craciun, in clasamentul mondial al cluburilor de fotbal, echipele din Romania apar abia dupa locul 150. Iar asta se intampla in conditiile…

- In lumina reflectoarelor s-au aflat mereu Hagi, Lacatus, Mutu, Dorinel Munteanu, Viorel Moldovan, Ilie Balaci... Cei care aveau puterea de a decide un meci. Cei care primeau intre linii si marcau un gol ce avea sa bucure milioane de romani. Lor li se putea reprosa o ratare, dar nu la fel de tare…

- Piața din vest este cruciala pentru comerțul moldovenesc în condițiile în care aduce schimbari calitative și asigura stabilitate pentru businessul moldovenesc la livrarea marfurilor și produselor. În anul 2017, în comerțul internațional al Republicii Moldova au aparut semnale…