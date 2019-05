Stiri pe aceeasi tema

- "In urma cu 15 ani, in aceasta zi, 10 tari si-au ocupat locul de drept in inima uniunii noastre", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. "Am profitat de acel moment unic si am reconciliat istoria Europei cu geografia", a adaugat seful executivului european, care a insistat…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, se va afla, miercuri si joi, in vizita in Polonia, pentru Conferinta sefilor de guvern ai statelor din Europa Centrala si de Est care au aderat la Uniunea Europeana dupa 2004, dar si pentru a participa la ceremonia comemorativa de la Birkenau. La conferinta…

- Un singur stat membru al Uniunii Europene - Cipru - a avut anul trecut un deficit guvernamental (calculat pe baza metodologiei ESA 2010, sistemul conturilor europene - n.r.) mai mare de 3% din PIB, in timp ce Romania a avut un deficit bugetar de 3% din PIB, potrivit unei estimari preliminare publicate…

- Luxemburgul ramâne Luxemburg. Greu de batut la capitolul PIB/locuitor. A fost primul în 2001, a ramas primul și în 2017, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistica, cu privire la evoluția PIB/capita în UE. România a urcat de pe ultimul loc pe antepenultimul,…

- In 2017, in tarile Uniunii Europene au intrat 4,4 milioane de migranti, total care include migratia in interiorul Uniunii, arata date publicate joi de Eurostat, informeaza AGERPRES . Biroul de statistica al Uniunii Europene a inregistrat 2,8 milioane de migranti in cele 28 de state membre, proveniti…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), care va avea loc la Kosice, in Republica Slovaca, potrivit unei informari a Administratiei Prezidentiala.La eveniment vor participa si sefii de stat din Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania,…

- EUROSTAT: Copii din Romania, cei mai sanatosi din UE. Copiii in Romania sunt, conform Eurostat, cei mai sanatoși din Europa, procentul celor care nu sunt bolnavi depașind 99% la toate categoriile de varste. In 2017, procentul copiilor sub cinci ani sanatoși sau foarte sanatoși era de peste 99% in Romania,…

- Nivelul salariului minim varia, la 1 ianuarie 2019, de la 286 euro, in Bulgaria, la 2.071 euro, in Luxemburg, in cele 22 de state membre ale Uniunii Europene care au un salariu minim pe economie, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), relateaza Agerpres. Tarile in care…