Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in joia din saptamana a șasea dupa Sfintele Paști, credincioșii ortodocsi, dar si greco-catolicii praznuiesc Inaltarea Domnului, sarbatorita The post Praznicul Inalțarii Domnului. Tradiții și obiceiuri populare appeared first on Renasterea banateana .

- Gergely Andras, primarul comunei Sanmartin, din județul Hargita, a propus și Consiliul Local a aprobat interzicerea accesului in Cimitirul Eroilor din Valea Uzului, timp de 30 de zile. Interdicția a fost votata pe data de 23 mai și va cuprinde și data de 6 iunie, cand se sarbatoresc Inalțarea Domnului…

- Tradiționala „Sarbatoare a narciselor” de la Negrileasa și o noua etapa a concursului de tradiții și obiceiuri „Cultura pentru cultura” organizata de Consiliul Județean Alba se vor desfașura in 19 mai, de Sf. Constantin și Elena. Festivalul – concurs de traditii si obiceiuri „Cultura pentru Cultura”…

- Sambata Mare este ziua dinaintea Pastelui si ultima zi a Saptamanii Patimilor, in care crestinii praznuiesc ingroparea trupeasca a Mantuitorului. In aceasta zi credinciosii se roaga, isi amintesc de patimile suferite de Hristos pentru mantuirea omenirii si se pregatesc pentru ca seara sa ia parte la…

- Miercurea Mare este a treia zi din Saptamana Mare, saptamana inainte de Paste. Marii prelati ne invata ce nu avem voie si ce trebuie sa facem astazi, de Sfanta si Marea Miercuri, ca sa avem noroc si sa fim feriti de rele.

- Creștin-ortodocșii sarbatoresc Floriile in data de 21 aprilie. In Romania sunt numeroase superstiții și tradiții de Florii, aceasta sarbatoare fiind una de mare insemnatate pentru creștin-ortodocși. Duminica Floriilor marcheaza, an de an, intrarea Domnului in Ierusalim, pe un asin, intampinat cu flori,…

- BUNA VESTIRE 2019, traditii si obiceiuri la romani. Ce trebuie sa facem de Buna Vestire. Buna Vestire este sarbatorita in fiecare an pe 25 martie, aceasta fiind cunoscuta in mod popular și dupa denumirea de Blagoveștenii, Zamislirea Domnului sau Ziua Cucului, fiind incarcata de tradiții și superstiții.…

- Buna Vestire este praznuita de Biserica pe 25 martie. Buna Vestire sau popular Blagovestenia (termenul slav corespunzator celui de Buna Vestire), este praznicul in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naste pe Fiul lui Dumnezeu. Buna Vestire este prima sarbatoare…