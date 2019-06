Stiri pe aceeasi tema

- Marea sarbatoare creștina de Inalțarea Domnului de maine, reprezinta ziua care comemoreaza inalțarea la cer a lui Iisus Hristos, la 40 de zile dupa Invierea Domnului. Articolul Marea sarbatoare creștina de Inalțarea Domnului apare prima data in GAZETA de SUD .

- 'La sarbatoarea Inaltarii Domnului si Ziua Eroilor, joi, dupa Sfanta Liturghie, vor fi oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului romanesc in toate catedralele, bisericile, manastirile, cimitirele, la troitele si monumentele inchinate acestora, din tara si din strainatate. Apoi, la ora 12,00,…

- Calendar ortodox mai 2019. Inalțarea Domnului in 2019: semnificatie in Biblie, ce se imparte pentru fericire și noroc, tradiții și superstițiile acestei sarbatori. Rugaciunea de Inalțare

- Sarbatorile pascale pentru credinciosii ortodocsi incep duminica si se desfasoara pe durata a trei zile. Ceremonii pascale au loc la Ierusalim si peste tot in lume unde traiesc comunitati crestine. Invierea Domnului, numita si sarbatoarea Pastilor, adica ziua in care raul si viclenia vor fi lasate deoparte,…

- „Sarbatorile Pascale ne aduc din nou binecuvantare, incredere și speranța, ne apropie mai mult de divinitatea care exista in oameni și ne dau șansa unui nou inceput, sub orice forma ar fi acesta. Romanilor care sarbatoresc Invierea Domnului le doresc sanatate, sa se bucure de armonia și emoția…

- Anul acesta cei aproape un milion de romani care poarta numele Sfantului Mare Mucenic Gheorghe nu isi vor mai serba onomastica in ziua de 23 aprilie. Printr-o hotarare a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, Marele Mucenic va fi sarbatorit in a doua zi de Pasti, luni, 29 aprilie. Motivul acestei…

- Deniile sunt o forma de priveghere prelungita a zilei, ca umplere a serii cu lumina duhovniceasca a rugaciunii și a cantarii, scrie basilica.ro. Cu alte cuvinte, denia face ca seara sa fie ziua și lumina de priveghere. Ele conțin multa lumina și multa hrana duhovniceasca pentru urcușul interior al…

- Sf. Gheorghe nu se mai sarbatorește in acest an pe 23 aprilie. Chiar daca a ramas in calendarul ortodox la aceasta data, slujba a fost mutata de Biserica Ortodoxa in a doua zi de Paște, pe 29 aprilie, potrivit Hotnews. „Din rațiuni liturgice, atunci cand sarbatoarea Sfantului Gheorghe se intampla sa…