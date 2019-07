Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Craiova a luat o decizie cu privire la cererea procurorului general interimar de pe langa Curtea de Casatie si Justitie, Bogdan Licu, de interzicerea parasirea teritoriului Romaniei de catre Sorina, fetita din Baia de Arama, adoptata de familia Sacarin.

- Parintii adoptivi ai fetiței de 8 ani din Baia de Arama cer procurorului general Bogdan Licu stramutarea judecarii ordonantei presedintiale de la Mehedinți departe de zona Craiova, de teama ca vor fi linșați și pentru a evita un „scandal monstruos la Tribunalul Mehedinți”, scrie Mediafax. Parintii…

- Decizie importanta in justiție pentru fostul șef al PRO TV, Adrian Sirbu, judecat in prezent in doua dosare penale dupa ce a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Intr-unul dintre acestea, mai exact dosarul Mediafax judecatorii de la Curtea de Apel București…

- „Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Dimitrie Bogdan Licu a formulat astazi, 24 iunie 2019, o cerere de ordonanta presedintiala adresata Tribunalului Mehedinti prin care a solicitat interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre minora adoptata,…

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a dispus, vineri, efectuarea unor verificari in legatura cu imaginile in care un procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova ar brusca o fetita de 8 ani, in timp ce copilul este ridicat din casa asistentului maternal din Baia de Arama pentru…