Inalta Curte judeca astazi apelul lui Liviu Dragnea impotriva condamnarii la 3 ani si 6 luni de inchisoare

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat, marti, pentru AGERPRES, ca premierul Viorica Dancila a sesizat Curtea Constitutionala pe tema constituirii completelor de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. De asemenea, oficiali ai CCR au precizat pentru AGERPRES…

