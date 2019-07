Stiri pe aceeasi tema

- Se spune ca regele Solomon il implora pe cel vesnic sa-l binecuvanteze cu o inima inteligenta. Pornind de la aceasta ruga, Alain Finkielkraut, a scris o carte care se intituleaza chiar asa „O inima inteligenta”. Cu siguranta, cei care l-au insultat, lunile trecute, in cartierul Montparnasse, pe acest…

- Exista… gingașii de neințeles. De pilda, aud tot mai des despre faptul ca in campania electorala ar trebui sa fim echidistanți. Data fiind subiectivitatea umana, echidistanța este imposibila. Visul lui Dandanache – „ca romanul imparțial” – e de poveste… Mergem la vot? Evident ca mergem. Aceasta este…

- Grupul Agricola Bacau a obținut in acest an, la concursul internațional Monde Selection, patru medalii de aur pentru produsele Puiul Fericit, Cocoșel de padure, Oua Ochioase și Oua Inimoase, dar și o medalie de argint pentru Salamul de Sibiu. Monde Selection este un premiu anual non-competitiv acordat…

- Inceput la sfarșitul saptamanii trecute, Circuitul Național FRT Trofeul Mizar-SCM, competiție de categorie A, adresata jucatorilor de 12 ani fete și baieți, la simplu și dublu, și-a aflat joi, 2 mai, caștigatorii. Astfel, in jocurile finale, Alexia Totu (Buzau) a caștigat in fața Anei Chirița (Bacau)…

- S-a incheiat o noua ediție a recitalurilor dramatice, Bacau Fest- Monodrame, organizata de Teatrul Municipal Bacovia și Primaria Municipiului Bacau, faptul remarcabil fiind acela ca manifestarea are continuitate și ambiția de a-și ridica nivelul profesionist, de la an la an. Astfel ca, in 2019, juriul…

- Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau a inceput asfaltarea strazii Alexandru Șafran. Reparațiile se vor face pe o suparafața totala de peste 3500 de metri patrați, pentru care este nevoie de aproximativ 450 de tone de mixtura asfaltica. Pana la finalizarea Centurii Municipiului Bacau, aceasta…

- Din Pakistan ne sosește vestea cum ca ambasadorul nostru de acolo s-a rugat de un ministru de-al lor ca, pana in 2020, sa trimita jumatate de milion de muncitori, Romania urmarind sa importe in urmatorii ani cam un milion de oameni drept forța de munca. Știm ca problema este delicata in Romania deoarece,…

- Victorie importanta pentru Aerostar Bacau in etapa a 30-a a ligii secunde. Sambata, echipa antrenata de Florin Bratu, Andrei Vatra și Dan Moței a pus punct seriei negre de cinci infrangeri, impunandu-se pe teren propriu cu 2-1 impotriva unei contracandidate la evitarea retrogradarii, Daco-Getica București.…