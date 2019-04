Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe marti, 16 aprilie, judecarea apelului in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani. Decizia de condamnare…

- Avand in vedere anumite opinii lansate in spațiul public referitoare la probatoriul administrat in cauza cunoscuta generic sub denumirea de „dosarul Revoluției”, Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție face urmatoarele precizari:…

- Un martor a declarat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca aproape 80% dintre salariatii de la DGASPC Teleorman cunosteau faptul ca doua angajate ale institutiei lucrau de fapt la PSD Teleorman, insa nu comenta nimeni "de frica" sa nu isi piarda locul de munca. Martorul a mai…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a fost aparat, marți, in procesul de la Tribunalul Gorj, de soția secretarului general al Guvernului, Toni Grebla, Mihaela Grebla, care a cerut ca dosarul sa fie judecat la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Procesul in care Darius Valcov…

- Darius Valcov se afla la volanul unui autoturism pe drumul national DN 65, care face legatura intre Slatina si Pitesti, cand a fost luat de radar in localitatea Cerbu din judetul Arges. Pentru ca depasise viteza legaa in localitate, politistii i-au aplicat fostului primar al Slatinei o sanctiune…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) a decis, luni, reluarea apelului facut de procurori la decizia de achitare a lui Sebastian Ghita, în dosarul în care acesta e acuzat ca l-a mituit pe fostul primar al Ploiestiului Iulian