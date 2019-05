Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație in procesul care il vizeaza pe președintele PSD, Liviu Dragnea, de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Dupa ce a schimbat procurorul de ședința, inlocuind-o pe Raluca Mirica cu Elena Grecu, fost candidat la șefia DNA despre care instanța a stabilit ca a colaborat cu…

- Fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii (SRI), Florian Coldea, a declarat, joi, dupa aproape patru ore petrecute in Sectia de ancheta a magistratilor, ca a fost audiat in calitate de martor, precizand ca nu a luat la cunostinta de nicio imprejurare in care Kovesi sa fi comis vreo infractiune.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri, 15 mai, ca Mihai Valentin Popa, deputat in Parlamentul Romaniei și președinte al Organizației Fagaraș a PSD și secretar executiv al Organizației Brașov din cadrul aceluiași partid, nu este vinovat de acuzațiile care i-au fost aduse de procurorii…

- Adresa prin care Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție anunța Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) ca retrage apelul formulat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) in dosarul in care este judecat unul dintre foștii lideri ai PSD, Viorel Hrebenciuc, ar putea fi și…

- Magistratii instantei supreme au decis, luni seara, sa-l achite pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in dosarul in care a fost acuzat de DNA de marturie mincinoasa, fiind mentinuta, astfel, decizia din prima instanta. Decizia este definitiva. Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Conflictul dintre Ludovic Orban și președintele PNL București, Cristian Bușoi, ajunge intr-o noua etapa. Coordonator al campaniei PNL pe București și mana dreapta a lui Bușoi, Alexandru Nazare, a decis sa renunțe la funcție, acuzand conducerea centrala ca prin atacurile la adresa filialei PNL București…

- Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție au decis sa oblige procurorii de la Parchetul General sa soluționeze pana la sfarșitul lunii mai un dosar in care este vizat fostul ministru PSD al Mediului Rovana Plumb. Decizia a venit dupa ce cel care a reclamat-o pe Rovana Plumb, Ion Dumitru – fost…