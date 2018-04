Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a adresat președintelui Romaniei o solicitare de exercitare a prerogativelor constituționale și legale privind cererea de urmarire penala i...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat irevocabil incalcarea Legii Concurenței de catre compania Orange, care a abuzat de poziția sa dominanta in relația cu firma SC Netmaster Communications SRL. De asemenea, instanța a redus amenda de la 147,9 milioane lei (34,8 milioane euro) la 110,9 milioane…

- Serviciul Roman de Informatii a facut public, vineri, protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Protocolul aparea, dupa cum se vede in document, cu mentiunea “STRICT SECRET”, iar data trecuta pe acesta este 4 februarie 2009. Protocolul are 18 pagini. Potrivit…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, rejudecarea dosarului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci…

- Avocatul Toni Neacșu, care o reprezinta pe Bombonica Prodana, are o reacție dura la adresa judecatorului Cristi Danileț, care a explicat ce inseamna din punct de vedere juridic pasul facut de Bombonica Prodana. Bombonica Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri judecatorilor…

- Curtea de Apel Targu Mures a amanat, pentru data de 20 aprilie, judecarea dosarului in care avocata Alina Gusatu a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei pentru dare de mita, dupa ce a admis cererea inculpatei privind eliberarea unor…

- Fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, va fi urmarit penal de Parchetul General intr-un dosar inchis anul trecut. Inalta Curte de Casație și Justiție a admis plangerea fostului secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, Mihai Sova, impotriva soluției de clasare dispuse, in toamna…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat pentru 20 martie pronuntarea sentintei in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri. Sunt judecați in acest caz Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, fostul ministru Tudor Chiuariu, fostul deputat Ioan Adam, dar și Adam Craciunescu,…

- Deputatul Andreea Cosma s-a prezentat, vineri dimineata, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), pentru a depune documente in legatura cu procurorul Mircea Negulescu.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a decis, ieri, mentinerea sub control judiciar a lui Radu Nemes. Tot ieri, magistratii au mentinut masura preventiva a suspendarii procedurii de lichidare a persoanei juridice inculpate SC Crivas Logistic SRL. In cauza, procurorii din cadrul Directiei Nationale…

- Instanța se va pronunța azi in dosarul in care Armata ii cere despagubiri de 37 de milioane de euro lui Gigi Becali . Intra FCSB il insolvența? Tot azi, Talpan are proces cu șefii din minister! Justiția urmeaza sa dea azi un prim verdict in dosarul in care MApN cere despagubiri de 37 de milioane de…

- Jurnalistul Victor Ciutacu, realizator la Romania TV, da in judecata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si pe procurorul general Augustin Lazar. Parchetul General a refuzat sa-i puna la dispozitie jurnalistului ordonanta de clasare a dosarului in care a fost audiat, dosar deschis…

- Luni, președintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat de Inalta Curte de Casație și Justiție, in dosarul in care era a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Decizia este definitva, in urma apelului formulat de Parchetul general…

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt…

- Ionut Lupescu a oferit prima reactie dupa decizia Curtii de Apel, care obliga MTS la emiterea avizului pentru modificarile aduse Statutului FRF. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- „Lotul Turceni-Rovinari" este in asteptarea verdictului judecatorilor dupa ce, marti, la Inalta Curte de Casatie si Justitie au avut loc pledoariile finale in dosarul in care cap de afis sunt Victor Ponta si Dan So...

- Un fost ministru al Sanatatii a deschis mai multe actiuni in instanta, in Bacau si la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce s-a trezit cu o poprire pentru o suma de peste 20.000 de lei ce ar proveni dintr-o amenda judiciara, sanctiune aplicata pentru neexecutarea unei hotarari judecatoresti.…

- Compania miniera Rosia Montana Gold Corporation (RMGV) a obținut suspendarea executarii unei decizii ANAF pentru o datorie de 27 de milioane de lei, reprezentand TVA neachitat in perioada 2011 – 2015. Decizia poate fi contestata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Disputa dintre ANAF si…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova, anunța Agerpres.Presa a publicat in…

- Nicolae Dorel Dicianu, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, a fost delegat in Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. Conform evidentei Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, delegarea este valabila pana la jumatatea lunii august. Nicolae…

- Primaria Sectorului 4 are doi condamnați, ca șefi la Piețe. Catalin Tolontan susține, pe tolo.ro , ca Primaria Sectorului 4 are șefi la „Piețe” un condamnat cu interdicție la funcții publice drept șef la juridic, iar ca șefa a corpului de control o condamnata in prima instanța pentru 40 de acte de luare…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au dispus scoaterea dosarului penal care ii priveste pe inculpatii Nicolae Stanciu si Vasile Costea de pe rolul Curtii de Apel Constanta si trimiterea la Curtea de Apel Galati, spre competenta solutionare. Decizia este definitiva si a fost luata ca efect al…

- Un procuror de la DNA a solicitat miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea tuturor inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala. Astfel, procurorul a cerut o pedeapsa maxima cu executare…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit mita 220.000 de euro ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la ultimul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare. Luni,…

- Fostul premier Victor Ponta este asteptat sa se prezinte, joi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi audiat ca martor in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.Citeste si: Monica Macovei,…

- Dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Nicolae Stanciu, judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Constanta, va merge la Curtea de Apel Galati. Decizia a fost luata de judecatorii de la Inalta Curte de…

- Așadar, in sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15.00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. "Azi, dupa ora 15.00, voi vorbi in plenul Parlamentului, cu ocazia prezentarii raportului final al Comisiei de Ancheta. Am o certitudine - va fi cea mai dura…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul Rovinari - Turceni, in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Instanta a stabilit ca ultimul termen al procesului sa se desfasoare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, joi, cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Pe 25 ianuarie, Instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate alaturi de Paul Stanescu in dosar nu…

- Profi a caștigat in justiție un teren pe care și-a ridicat un magazin la Cluj Biroul de avocatura RTPR Allen & Overy a anunțat ca a obtinut respingerea restituirii in natura a unui teren pe care se afla unul dintre magazinele Profi din Cluj. Dupa 12 ani de litigiu, trei casari cu trimitere spre…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, in legatura cu solicitarea in care fostul premier Victor Ponta cere DNA sa ii comunice calitatea din dosarul Tel Drum, ca Ponta „nu știe in ce s-a bagat". Reactiile presedintelui PSD au venit dupa declaratiile date de Ponta luni, la Inalta Curte de…

- Parchetul General a facut, joi, verificari la DIICOT, dupa dezvaluirile facute recent de Catalin Tolontan, cu privire la un dosar de prostitutie cu minore. Parchetul General a facut verificari la dosarul care a fost trimis deja in judecata, dar si asupra dosarului care fusese disjuns. In urma controlului…

- Un avocat al companiei Tel Drum a solicitat, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, recuzarea magistratului care trebuia sa judece contestatia cu privire la ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile firmei, scrie...

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei au mentinut masura preventiva constand in interzicerea initierii si, respectiv, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare dispusa fata de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta. Decizia este definitiva si a fost luata…

- Astazi, la Inalta Curte de Casație și Justiție are loc un nou termen in procesul "Mita pentru judecatoare". Inculpati au fost Cristi Borcea, Ioan si Victor Becali, pentru dare de mita, precum si fosta judecatoare Geanina Terceanu, pentru luare de mita. Cristi Borcea este prezent in sala de judecata,…

- Elaborarea superficiala a dispozițiilor cuprinse in actele normative reprezinta principala cauza a interpretarii diferite și a soluțiilor neunitare date de instanțele din Romania in cauze similare. Deseori, Inalta Curte de Casație și Justiție este sesizata pentru dezlegarea unor noțiuni de drept, astfel…

- Curtea a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.352 alin.(11) si alin.(12) din Codul de procedura penala, ridicata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie. Alineatul (11) prevede ca "in cazul in care…

- Situația mai puțin obișnuita in justiție. Marți seara, in dosarul intocmit de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in cazul Hexi Pharma a fost admisa excepția necompetenței teritoriale a Judecatoriei Sectorului 5.In urma deciziei de azi, dosarul a fost trimis la Curtea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat dosarul in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat…

- Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare a fost dat in urmarire nationala si internationala, dupa ce mandatul emis miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie ICCJ a ajuns la Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.ro. ICCJ a admis miercuri…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea decide, incepand de miercuri, odata cu terminarea vacantei sarbatorilor de iarna, daca dispun arestarea in lipsa a lui Radu Mazare.