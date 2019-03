Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au votat in favoarea Aliantei 2020 USR PLUS, a anuntat presedintele PLUS, Dacian Ciolos, pe pagina sa de Facebook. "Acum aveti cu cine vota! Alianta 2020 merge la europarlamentare! Asa cum ne asteptam, judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si…

