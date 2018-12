Inalta Curte analizeaza daca redeschide dosarul ministrului Economiei, Niculae Badalau Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) analizeaza, marti, o solicitare facuta de afaceristul libanez Elias EL Khoury, de redeschidere a anchetei in cazul actualului ministru al Economiei, Niculae Badalau.



Este vorba de o plangere facuta impotriva ordonantei de clasare a acuzatiilor in cazul lui Niculae Badalau. Actualul ministru a fost cercetat de DNA pentru trafic de influenta, raportat la faptul ca ar fi aparat interesele unei societati comerciale implicate intr-un circuit financiar fraudulos.



Procurorii DNA spuneau in 2013, ca politicianul ar fi facut demersuri atat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

