Inalta Curte a sesizat CCR referitor la Legea privind statutul magistratilor

Stiri pe aceeasi tema

- ICCJ a decis, joi, sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la una dintre legile justitiei, cea privind statutul judecatorilor si procurorilor, hotararea fiind adoptata in sedinta Sectiilor Unite, de catre 74 de judecatori.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a sesizat Curtea Constitutionala asupra aspectelor de neconstitutionalitate din actul normativ care modifica Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Potrivit unui comunicat al ICCJ, judecatorii din sectiile Inaltei Curti s-au reunit…

- Joi, 29 martie 2018, judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție s-au constituit in Secții Unite, conform dispozițiilor art.25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, pentru sesizarea Curții Constituționale cu privire…

- Reprezentantii principalelor doua partide de Opozitie se adreseaza din nou Curtii Constitutionale, de aceasta data dupa ce legile Justitiei, in varianta reexaminata, au trecut de Parlament. Liderul PSD a reactionat transant pe marginea acestui pas. In primul rand trebuie mentionat faptul ca este vorba…

- Comisia parlamentara speciala a adoptat luni raport favorabil, cu amendamente, pentru modificarile celor trei legi ale Justitiei – 303/2004 privind statutul magistratilor, 304/2004 privind organizarea judiciara si 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM, textele fiind reformulate in acord cu…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de Camera decizionala, modificarile la Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, ca urmare a deciziilor Curtii Constitutionale. Modificarile la Legea 303/2004 au fost adoptate cu 83 de voturi ‘pentru’ si 36 ‘impotriva’. Niciunul dintre amendamentele respinse…

- Camera Deputaților a adopta marți cele trei legi ale Justitiei – legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – dupa ce au fost modificate…

- Plenul Camerei Deputatilor a votat, marti, 20 martie, modificarile la cele trei legi din pachetul "legilor justitiei": legea 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.Modificarea…

- Comisia speciala pentru legile din domeniul justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a adoptat marti, 20 martie, un raport favorabil pentru modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, in conformitate cu decizia Curtii Constitutionale. Cea mai…

- Comisia speciala care modifica legile Justiției, condusa de social-democratul Florin Iordache, a corelat, marți, legea 303/2004 privind statutul magistratilor cu legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin care CSM primește atribuțiile de numire și revocare a conducerii Inaltei…

- Legile justitiei dezbatute in comisia condusa de deputatul Florin Iordache Deputatul PSD, Florin Iordache. Foto: Arhiva. Comisia parlamentara speciala condusa de deputatul PSD, Florin Iordache, urmeaza sa reia, în aceasta dimineata, dezbaterile la …

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a decis, luni, la dezbaterile asupra modificarilor Legii 317/2004 in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, ca CSM sa primeasca atributiile de numire si revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele Romaniei fiind…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a decis, luni, la dezbaterile asupra modificarilor Legii 317 2004 in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, ca CSM sa primeasca atributiile de numire si revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele Romaniei fiind eliminat…

- Articolul la Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii prevede ca CSM primeste atributii de numire si revocare a conducerii ICCJ, iar presedintele Romaniei este eliminat din procedura si se va corela cu Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, unde se va propune eliminarea…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei a votat luni ca presedintele Romaniei sa fie exclus din procedura de numire a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), astfel ca atributiile de revocare si numire a acesteia ii revine Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Constanta au dispus ieri, pentru a doua oara, sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei in dosarul in care Marius Militaru, seful Clinicii de Cardiologie si Chirurgie Cardiovasculara din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, a fost deferit Justitiei de…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 8 martie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar.In temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a)…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit joi ca sunt neconstitutionale prevederile articolului din Legea care reglementeaza evaluarea activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES,…

- Dupa intrevederile avute, pana in cursul dupa-amiezii, cu primii patru oameni in statul roman – liderul de la Cotroceni, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, precum si cu premierul si cu ministrul Justitiei, prim-vicepresedintele Comisiei Europene a iesit in fata presei cu detalii despre…

- CCR a publicat motivarea deciziei prin care a declarat partial neconstitutionala Legea 303/2004, una dintre cele trei legi ale Justitiei modificate de PSD. Practic, CCR a consfintit demersul prin care PSD i-a amputat masiv puterea presedintelui Klaus Iohannis in procedura de numire a procurorilor-sefi…

- CCR a publicat motivarea deciziei prin care a declarat partial neconstitutionala Legea 303/2004, una dintre cele trei legi ale Justitiei modificate de PSD. Practic, CCR a consfintit demersul prin care PSD i-a amputat masiv puterea presedintelui Klaus Iohannis in procedura de numire a procurorilor-sefi…

- "Nu am participat pana acum la vreo discutie de partid, nu s-a pus problema la partid sa faca PSD ceva. Presedintele Iohannis este la capatul acestei proceduri, este responsabil de aceasta decizie, politica evident", a afirmat Cazanciuc, fost ministru al Justitiei, intrebat ce va face Partidul Social…

- Statutul magistraților spune clar cum se desfașoara revocarea procurorilor numiți in funcții de conducere prin decret prezidențial: „Art. 54 alin. (4) Se face de catre Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei (...) cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.” Legea nu spune,…

- "In principal, considerentele asupra neconstitutionalitatii modificarilor adoptate privesc instituirea unui regim de superimunitate atribuit membrilor Curtii Constitutionale, care se afla in afara cadrului constitutional actual", se arata in sesizarea citata de Agerpres. Semnatarii sesizarii…

- Augustin Lazar anunta ca va prezenta un punct de vedere despre raportul lui Toader, dupa publicare Procurorul general Augustin Lazar va prezenta un punct de vedere in legatura cu propunerea ministrului Tudorel Toader de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa publicarea…

- 'De aproximativ un an de zile, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta decizie pe care i-o cer mai marii PSD, oamenii care i-au dat portofoliul Justitiei pe mana, cu scopul clar de a-i scapa de amenintarea dosarelor pe care le au in instanta si nu pentru a administra corect…

- ”De aproximativ 1 an de zile ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta decizie pe care i-o cer mai marii PSD, oamenii care i-au dat portofoliul Justitiei pe mana, cu scopul clar de a-i scapa de amenintarea dosarelor pe care le au in instanta si nu pentru a administra corect…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarile USR la legile Justitiei, acestea fiind depuse pe 22 ianuarie si vizand modificarile aduse legilor 303, privind statutul magistratilor, 304, privind organizarea judiciara si 317, privind organizarea CSM, transmite Mediafax.

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarile USR la legile Justitiei, acestea fiind depuse in data de 22 ianuarie si vizand modificarile aduse legilor 303- privind statutul magistratilor, 304- privind organizarea judiciara si 317-privind organizarea CSM.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat pe 21 martie in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Teleorman, au decis joi magistratii de la Inalta Curte…

- Liderul PSD urmeaza sa dea ochii cu judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Concret, Liviu Dragnea va fi audiat la Instanta Suprema in dosarul referitor la ceea ce procurorii considera a fi doua angajari fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)Teleorman.…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de CCR. Legea 317 este cea de-a treia si ultima din pachetul legilor Justitiei.

- Magistratii Curtii Constitutionale au analizat sesizarea de neconsitututionalitate adresata forului in legatura cu Legea privind CSM-ul, ultima din pachetul celor trei legi ale Justitiei. Si au decis, marti, ca mai multe prevederi ale actului normativ adoptat de Parlament au fost declarate neconstitutionale.…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de CCR. Legea 317 este cea de-a treia si ultima din pachetul legilor Justitiei.

- Propunerea legislativa a deputatului minoritatilor sarbe, Adnagi Slavoliub, prin care judecatorii Curtii Constitutionale (CCR) ar urma sa beneficieze de imunitate sporita, va intra luni la votul final din Senat. Astfel, judecatorii CCR nu mai pot fi urmariti penal, retinuti, arestati, perchezitionati…

- La niciun an de mandat, președintele Curții Constituționale (CC), Tudor Panțiru, și-a dat ieri demisia. Intr-un comunicat emis de CC sunt invocate „motive personale". Anunțul vine la o zi dupa ce ministrul Justiției, Alexandru Tanase, a anunțat prioritațile sale pentru acest mandat, din care face parte…

- Cele mai importante prevederi din Legea privind statutul magistratilor au fost declarate neconstitutionale de CCR. „Adevarul“ va prezinta, pe puncte, articolele esentiale care au picat la Curte. Statutul magistratilor este a doua lege a Justitiei dezbatuta de CCR. Prima - privind organziarea judicara…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca mai multe dispozitii din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor sunt neconstitutionale. „Dupa o sedinta maratonica, mai exact care a durat cam cat doua maratoane, am reusit sa ne pronuntam cu privire la Legea referitoare la Statutul magistratilor.…

- Magistratii Curtii Constitutionale au decis ca unele dintre modificarile aduse in Parlament Legii nr. 303 2004 nu corespund Legii fundamentale. Statutul magistratilor se intoarce, asadar, in Parlament, potrivit Digi 24.Potrivit presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, probleme ar fi si…

- Statutul magistratilor este partial constitutional. Este concluzia magistratilor Curtii Constitutionale. Dupa ce au analizat criticile sesizate la CCR pe legea 303/2004, ce vizeaza Statutul magistratilor, magistratii Curtii au admis unele obiectii de neconstitutionalitate. “Am cerut redefinirea erorii…

- Curtea Constituționala (CCR) a declarat neconstituționale prevederi din Legea privind organizarea judiciara și a amanat pentru 30 ianuarie dezbaterea celorlalte doua legi ale justiției, respectiv Statutul magistraților și organizarea CSM. Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a precizat ca, mai exact, patru…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat marti, pentru data de 30 ianuarie, pronuntarea unei solutii asupra obiectiilor de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si Partidul National Liberal cu privire la modificarile aduse legilor 303 si 317 din 2004.Vezi…

- Curtea Constitutionala (CCR) a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind organizarea judecatoreasca si a amanat pentru 30 ianuarie dezbaterea celorlalte doua legi ale justitiei, respectiv Statutul magistratilor si organizarea CSM, informeaza HotNews.ro. “Dosarele care vizeaza Statutul magistratilor…

- Sesizata de ICCJ pe tema modificarilor aduse legilor Justitiei, Comisia de la Venetia a transmis scurt Curtii noastre Supreme ca nu este abilitata sa solicite un astfel de aviz. Raspunsul ii umple de rusine pe magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, despre care noi toti romanii credeam…

- „Razboiul” pe legile justiției inregistreaza un nou episod fara precedent. Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției.Raspunsul…

- Primarul comunei Sibot, Ilie Tomus, a ramas fara functie. Prefectul de Alba, Danut Halalai, a emis, ieri, 18 ianuarie 2018, ordinul de constatare a incetarii mandatului acestuia dupa ce Tomus a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). In comuna vor fi organizate alegeri,…

- Experții desemnați de DNA au finalizat expertiza topo-cadastrala financiar-contabila comandata de procurori in dosarul insulei Belina , anunța surse judiciare. Potrivit acestora expertiza are peste 800 de pagini iar documentul va fi dat tuturor inculpaților care au fost citați, miercuri, la DNA. Dosar…

- Seful statului a remis institutiei conduse de catre Valer Dorneanu o sesizare de neconstitutionalitate ce vizeaza Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Concret, Presedintia anunta, joi, ca este vorba despre actul normativ remis de Parlament Cotrocenilor…

- Protestatarii care vin zilnic in fața sediului PSD Sibiu i-au cerut, duminica, printr-o scrisoare publica, președintelui Klaus Iohannis, sa intervina ferm, prin toate mijloacele pe care le are constituțional, pentru legile justiției și chiar sa solicite punct de vedere de la Comisia de la Veneția. Comunitatea…