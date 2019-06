Stiri pe aceeasi tema

- ICCJ amana pentru 27 mai pronuntarea in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, in care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz in servicium fiind condamnat in prima instanta la 3 ani si sase luni de inchisoare. DNA a cerut, insa o pedeapsa mai mare, orientata spre medie.…

- Ion Iliescu, fostul președinte al Romaniei, a scapat, deocamdata de judecata, in Dosarul mineriadei din 1990. Un judecator de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis retrimiterea dosarului la Parchetul General, in vederea refacerii rechizitoriului. Instanța a anulat ordinele de punere sub acuzație…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, pentru 20 mai, decizia asupra sesizarii privind un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Pe 10 aprilie, Curtea a…

- El a fost intrebat de un jurnalist ce efecte ar putea avea in privinta dosarului sau (privind angajarile fictive de la DGASPC Teleorman n.red.) o decizie care ar putea fi pronuntata vineri in acest sens de catre CCR. ''Bineinteles ca discutia nu se poarta daca ICCJ a actionat legal sau nu,…

- Procurorii DNA au solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie termene mai scurte in dosarele lui Liviu Dragnea si Darius Valcov, au precizat, pentru Mediafax, reprezentantii biroului de presa al Directiei. Reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie au precizat ca DNA a cerut Inaltei Curti de…

- Persoanele care construiesc fara autorizatie nu pot obține dreptul de proprietate asupra noilor construcții, a stabilit Inalta Curte de Casatie si Justitie, care s-a pronuntat printr-un recurs in interesul legii. „Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia, precum si…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) s-a pronunțat in 8 aprilie, printr-un recurs in interesul legii, asupra problemei construcțiilor edificate pe un teren, fara autorizație. Mai exact, persoanele care construiesc astfel nu pot obține dreptul de proprietate asupra noilor construcții, in temeiul…

- Instanta suprema a decis, marti, admiterea contestatiei in anulare in cazul Alinei Bica si rejudecarea apelului. Hotararea vine ca urmare a deciziei CCR privind componenta nelegala a completurilor de 5 judecatori.Admite contestatia in anulare formulata de condamnata Bica Alina Mihaela impotriva…