Inalta Curte a admis cererea DNA: Reincepe urmarirea penala in cazul Tel Drum-Liviu Dragnea

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, luni, o cerere a DNA de redeschidere a urmaririi penale intr-un dosar care il vizeaza pe presedintele PSD, Liviu Dragnea. Instanta suprema a admis cererea ...

- Procurorii militari din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția Parchetelor Militare au dispus, in ziua de 20 septembrie 2018, in cauza privind evenimentele violente din zilele de 10 și 11 august 2018 produse cu ocazia mitingului organizat in zona Piata Victoriei…

- Procurorii de la Parchetul General anunța ca s-a inceput urmarirea penala in rem in dosarul deschis luni legat de masurile autoritaților in cazul pestei porcine. "La Secția de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a…

- Parchetul General anunta marti seara ca au fost inregistrate 386 de plangeri in dosarul privind violentele de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei. Procurorii precizeaza, de asemenea, ca la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au fost inregistrate 22 de dosare penale, intr-unul dintre…

- Procurorii Parchetului Judecatoriei Sectorului 3 au admis propunerea reprezentanților Brigazii Rutiere a Capitalei de clasare a dosarului deschis in cazul lui Razvan Ștefanescu, șoferul mașinii inmatriculate cu numere M...PSD, astfel ca dosarul a fost inchis.Dupa ce inițial Brigada Rutiera…

- Sindicalistii din penitenciare anunta, vineri, ca au facut plangere penala impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, iar procurorii au inceput urmarirea penala in rem pentru abuz in serviciu. In aceast saptamana, sindicalistii din Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- DNA a cerut redeschiderea a doua dosare legate de liderul PSD Liviu Dragnea si compania de constructii din Teleorman, despre care procurorii sustin ca este controlata de acesta, Tel Drum. În primul caz, seful Sectiei a 2-a din DNA, procurorul Marius Bulancea,…

- Procurorii militari au inceput urmarirea penala in rem in dosarul deschis ca urmare a prabusirii avionului MIG 21 LanceR , sambata, la Calarasi, in timpul unul show aviatic, se arata intr-un comunicat al Parchatului General. Pilotul Florin Roman a murit in urma exploziei. Magistratii au dispus efectuarea…