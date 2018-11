Stiri pe aceeasi tema

- Europa nu trebuie sa relaxeze sanctiunile impotriva Rusiei, intrucat Moscova reprezinta "o amenintare care nu inceteaza sa creasca", a avertizat marti, la Bruxelles, un inalt responsabil american, relateaza AFP. Uniunea Europeana a adoptat o serie de sanctiuni dupa anexarea Crimeii de catre Rusia si…

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a declarat, ieri, la Moscova ca Roma cosnidera Rusia un jucator global essential si l-a invitat pe liderul de la Kremlin in Italia. Conte a cerut Uniunii Europene sa ridice sanctiunile economice impuse Rusiei, ca urmarea anexarii Crimeii de la Ucraina si sprijinului…

- Deceniile de ocupație și dominare ideologica sovietica a statelor din Europa Centrala și de Est în secolul XX au lasat traume profunde în mentalul colectiv al populației din regiune. Cea mai importanta și mai cunoscuta dintre acestea, care a ramas vie și astazi în spiritul…

- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este…

- In ultima zi a turneului sau in tarile baltice, care l-a adus pana la granita cu Rusia, papa Francisc i-a criticat marti pe cei care recurg la 'amenintarea armelor' si la 'desfasurarea de trupe', relateaza France Presse. Suveranul Pontif, care a inserat acest avertisment…

- Austria este ferm ancorata in Uniunea Europeana si impartaseste total pozitia ei fata de Rusia, a afirmat miercuri cancelarul Sebastian Kurz, incercand sa atenueze criticile dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a fost prezent la nunta sefei diplomatiei austriece Karin Kneissl, relateaza Reuters.Karin…

- Președintele rus Vladimir Putin a apreciat miercuri drept "contraproductive" și "lipsite de sens" sancțiunile americane care vizeaza Rusia și care au fost inasprite in ultimele saptamani, dupa summitul cu Donald Trump, scrie AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a ordonat inca sanctiuni de represalii impotriva Statelor Unite, deoarece Washingtonul nu a introdus inca noi restrictii asupra Moscovei si nu este clar care vor fi acestea, a declarat luni Kremlinul, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Departamentul de…