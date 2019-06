Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe de la Budapesta l-a convocat, vineri, pe ambasadorul Romaniei in Ungaria pentru a da explicații privind incidentele de joi de la Cimitirul militar din Valea Uzului, transmite Digi24 Vicepremierul Zsolt Semjen a scris, joi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Guvernul Ungariei a transmis Cabinetului Dancila o nota de protest cu privire la incidentele de joi din cimitirul militar din Valea Uzului, a declarat pentru agentia ungara de presa MTI Levente Magyar, secretarul de stat din Ministerul de Externe de la Budapesta responsabil de relatia cu

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto s-a intalnit cu omologul sau roman Teodor Melescanu, caruia i-a ''cerut insistent'' ca Romania ''sa nu tolereze provocari'' si sa ''faca totul pentru a evita orice incalcare a legii'' in ceea ce priveste cimitirul militar din Valea Uzului, a anuntat joi…

- Jurnalistul Radu Tudor și senatorul UDMR Tanczos Barna, prezent la incidentul romano-maghiar petrecut joi la cimitirul eroilor din Valea Uzului, au purtat o discuție tensionata in direct la Antena 3, jurnalistul spunand ca maghiarii trebuie sa se adreseze autoritaților, nu sa-și faca dreptate singuri,…

- Horia Georgescu susține ca a aflat cu stupefacție ca un document esențial din dosarul sau, aflat la Curtea de Apel București, a fost ținut secret de catre judecatoarea Ana Maria Tranca. Fostul șef al ANI mai afirma ca documentul este catalogat drept ”secret”, deși normal este ca parțile implicate…

- Candidatul independent la alegerile europarlamentare George Simion, alaturi de doi membri ai echipei sale de campanie, aflați la Cimitirul din Valea Uzului, au fost batuți și fugariți de extremiști maghiari. Agresiunile continua chiar in aceste momente. „Atenție, colegii mei de ...

- Ovidiu Raețchi, parlamentar PNL, susține ca ar trebui ca persoanele cercetate in dosarul 10 august sa iși dea demisia, mai ales in contextul noilor acuzații ale procurorilor.„Noile acuzații ale Parchetului General privind reprimarea manifestației din 10 august confirma ceea ce am vazut cu…

- Catu sustine ca vehiculul financiar prin care Rusia ar urma sa obtina control asupra unor zone economice din Romania este Banca Internationala de Investitii (BII), care acum are sediul la Moscova si in conducerea careia a fost numit Teodorovici, in luna noiembrie, la doar o zi dupa o intalnire cu presedintele…