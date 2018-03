Stiri pe aceeasi tema

- Brad Pitt este inca tulburat dupa divorțul de Angelina Jolie. Actorul de 54 de ani cauta consolare in brațele unei alte actrițe de la Hollywood care sa-l ajute sa-și rezolve problemele emoționale. Este vorba despre Demi Moore, cu ajutorul careia se „vindeca” prin yoga, potrivit revistei National Enquirer.…

- Inainte sa fie casatorita cu Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton ori Brad Pitt, Angie a avut o viața amoroasa tumultuoasa. Prima relație a avut-o la 14 ani, iar, peste ani, Angelina a descris-o ca fiind „la fel de intensa precum un mariaj”. Asta și pentru ca și-a amenințat mama ca renunța la școala…

- Pitt si Aniston au fost unul dintre cele mai iubite cupluri de la Hollywood. S-au casatorit in 2000 si au facut o nunta romantica, departe de ochii presei, in Malibu. In 2005, Brad s-a indragostit de Angelina Jolie in timpul filmarilor peliculei “Mr. and Mrs. Smith” si a parasit-o pe Jennifer. Fanii…

- Angelina Jolie este o actrita care nu si-a facut vreodata probleme pentru silueta ei. Insa de cand s-a aflat de divortul sau de Brad Pitt, Angelina a pierdut destul de mult din greutate. S-a intamplat progresiv si de fiecare data cand apare pe covorul rosu, ea suscita ingrijorare pe retelele de socializare,…

- Sanatatea Angelinei Jolie se deterioreaza de la an la an, vedetei fiindu-i apropae imposibil sa mai ia in greutate. Dupa despartirea de Brad Pitt, ajunsese sa castareasca doar 35 de kilograme. Desi se zvoneste ca de atunci s-a mai ingrasat 14 kg, cea mai recenta aparitie a ei pe covorul rosu de la Premiile…

- Intr-un interviu recent, Jolie a vorbit despre felul in care relatia ei cu Brad Pitt s-a destramat. In 2013, Angelina Jolie a hotarat sa faca o dubla mastectomie, dupa ce a aflat ca are gena BRCA, ceea ce insemna ca are 87% sanse sa dezvolte o afectiune maligna. La doi ani dupa…

- Timp de 11 ani, Angelina Jolie si Brad Pitt au fost cuplul perfect si invidiat de toata lumbea buna de la Hollywood. In 2016, insa, Brangelina s-a destramat brusc si au ramas multe semne de intrebare cu privire la motivul divortului. Pentru ca Jolie este foarte discreta cu viata privata, lumea a putut…

- Angelina Jolie a ajuns sa para anorexica! Actrita este ingrijorator de slaba si se zvoneste ca nu cantareste mai mult de 40 de kilograme, la o 1.69 m inaltime. Superba satena facea furori cu formele ei, acum multi ani, in Mr. and Mrs. Smith, filmul in care l-a cunoscut pe fostul ei sot, Brad Pitt. O…

- La Hollyood circula deja zvonurile cu privire la o presupusa relatie amoroasa intre Brad Pitt si Halle Berry dupa ce au fost vazuti luand masa impreuna la un restaurant. Sa vedem cu primeste veste Angelina Jolie, care se afla intr-un turneu european, in calitate de comisar ONU.

- Ne așteptam ca actorul Brad Pitt sa fi facut aceasta declarație surprinzatoare. Insa afirmația ii aparține lui Gerald Butler, care a declarat intr-o emisiune TV ca Jennifer Aniston saruta mai bine decat Angelina Jolie. A ajuns sa faca o comparație intre cele doua mari actrițe, pentru ca actorul scotian…

- Toata lumea știe despre rivalitatea Angelinei Jolie cu Jennifer Aniston, ambele actrițe fiind soțiile celebrului Brad Pitt, iar acest triunghi amoros, Brad-Angelina-Jennifer, a reprezentat un punct de interes pentru moderatorul emisiunii Watch What Happens Live, Andy Cohen, care i-a adresat o intrebare…

- Situtia amoroasa a Angelinei Jolie a strarnit curiozitatea presei si a fanilor care si-au dorit sa stie pe cine iubeste actrita, dupa divortul neasteptat de Brad Pitt, din septembrie 2016.

- Angelina Jolie s-a despartit de Brad Pitt, moment perfect pentru multe publicatii sa o cupleze cu diferiti actori, unii celebri. Se pare ca nimic nu este adevarat, iar vedeta este, in continuare, singura.A

- Cea de-a 75-a ediție a Globurilor de Aur n-a fost lipsita de surprize ori… intalniri neașteptate! Duminica noapte, cele doua mari rivale de la Hollywood au dat nas in nas. Vorbim despre Angelina Jolie, care și-a facut apariția pe covorul roșu al Globurilor de Aur la brațul fiului ei, și despre Jennifer…

- Fostele sotii ale lui Brad Pitt s-au confruntat duminica seara la Golden Globes si s-au ignorat intr-un mare fel. In momentul in care Jennifer Aniston a urcat pe scena sa prezinte un premiu, Angelina Jolie a preferat sa o ignore uitandu-se in alta parte. Foarte atenta la reactia Angelinei a fost Dakota…

- Brad Pitt isi revine rapid dupa divortul de Angelina Jolie. Actorul a luat recent parte la un eveniment caritabil organizat de Sean Penn si a licitat 120.000 $ pentru a petrece cateva ore in compania frumoasei Emilia Clarke.

- Cele doua actrite au fost casatorite cu celebrul actor Brad Pitt si au participat rareori la aceleasi evenimente, dar in acest an vor inmana premiile castigatorilor la Golden Globe Awards, alaturi de prezentatorii Dame Helen Mirren si Emma Stone.