Stiri pe aceeasi tema

- Cancerul la colon este foarte periculos, iar daca nu este descoperit la timp, decesul este iminent. Boala afecteaza peste 700.000 de doameni doar in Europa. Primul simptom al acestei maladii este scaunul cu sange. Poate fi un simptom al hemoroizilor sau al fisurilor anale, iar mulți oameni care au avut…

- Giani Kirița a fost prieten la catarama cu regretatul Catalin Haldan, decedat pe teren, la varsta de 24 de ani, in timpul unei partide amicale disputata de Dinamo cu Șantierul Naval Oltenița. Deși au trecut 17 ani de la tragedie, Giani Kirița nu a putut trece peste clipele cumplite petrecute la momentul…

- Tragedia de duminica seara, cand medicul stomatolog Alexei și-a ucis soția apoi s-a atuncat de la etaj, a lasat in urma un copil orfen, de doar 20 de zile. Bebelușul se afla intr-un spital din Chișinau. Medicul Iurie Dondiuc sustine ca starea de sanatate a nou-nascutului este stabila, dar bebelusul…

- Verișoara Anastasiei Cecați a vorbit in direct la o emisiune TV despre modul in care soțul ucigaș o trata pe actrița. Potrivit acesteia, modelul a avut de indurat multe batai de la soțul ei."A doua zi dupa nunta, el a lovit-o.

- E scandal pe pagina de Facebook a lui Alexei Mitachi, barbatul care a ucis-o pe Anastasia Cecati. Un american pe nume Danny Naranjo susține ca superba șatena era, de fapt, soția lui. Barbatul a fost luat la intrebari de internauți, dar le-a spus ca nu are de ce sa dovedeasca nimic și ca adevarul va…

- Deși oamenii legii merg pe ipoteza logica, susținuta de dovezi, ca Alexei Mitachi și-a ucis cu sange rece soția, apoi s-a sinucis, rudele barbatului nu sunt de aceeași parere. Mai mulți dintre apropiații criminalului cred ca el nu ar fi putut face așa ceva și ca sigur a exista o a treia persoana care…

- Anchetatorii cred ca Anastasia Cecati a fost ucisa de soțul ei, Alexei Mitachi, din cauza geloziei, asta cred polițiștii. Medicul stomatolog, care s-a sinucis dupa ce a comis oribila crima, ar fi suspectat-o pe Anastasia de infidelitate. Cuțitul cu care a fost ucisa tanara a fost gasit in chiuveta de…

- Starea de sanatate a fetiței Anastasiei Cecat. Iurie Dondiuc, directorul spitalului din Chișinau, unde este internata fetița de trei saptamani a actriței Anastasia Cecati, o oferit primele detalii despre starea copilului, dar și despre situația sa familiala, in urma deceselor parinților ei. „Copilul…

- Anastasia Cecati, actrita omorata de sotul stomatolog, a avut o aparitie pasagera in serialul "Las Fierbinti".Anastasia Cecati (31 de ani), o cunoscuta actrita si cantareata din Republica Moldova, a fost ucisa cu cutitul de sotul ei, Alexei Mitachi aruncandu-se apoi pe geam.

- Prietenii și apropiații lui Alexei Mitachi nu ințeleg ce l-a impins pe barbat sa-și ucida soția. Colegii stomatologului il caracterizeaza pe criminal ca fiind un om bun și deschis, care o iubea pe Anastasia Cecati. Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de propriul soț, Alexei Mitachi. Dupa ce…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de propriul soț, Alexei Mitachi. Dupa ce a injunghiat-o mortal in zona gatului, tanarul medic stomatolog a trimis un mesaj de pe telefon, dupa care s-a aruncat in gol de la etajul șapte al unei cladiri din Chișinau. In casa in care s-au certat era bebelușul…

- Alexei Mitachi, sotul modelului Anastasia Cia, tanara actrita omorata cu bestialitate, a fost condus pe ultimul drum de familie, prieteni si colegi, miercuri, 21 februarie. Criminalul a fost inmormantat in raionul Criuleni, satul Porumbeni. Un detaliu pe care multa lume nu l-a remarcat a fost lipsa…

- Dorin Istrati, profesorul celui care a ucis-o pe Anastasia Cecati, a vorbit la Antena Stars despre cum l-a cunoscut pe Alexei Mitachi. De asemenea, el a oferit detalii despre cum se comporta cel care i-a curmat viata celebrului model.

- In urma tragediei care a avut loc duminica seara la Chișinau, o fetița de doar trei saptamani a ramas singura pe lume. Mama ei, Anastasia Cecati, a fost ucisa de soț, medical stomatolog Alexei Mitachi, iar acesta s-a sinucis apoi, aruncandu-se de la etajul al șaptelea. Micuța este internata in Spitalul…

- Povestea celor doi soți se pare ca este grava de mai mult timp, potrivit unui interviu oferit de catre verișoara ei pentru presa romana. Anastasia Cecati a fost batuta de mai multe ori de Alexei Mitachi. Acesta ar fi lovit-o cu o saptamana inainte sa se casatoreasca.

- Prietenii, dar si rudele tinerilor indragostiti inca nu isi pot reveni. Acestia nu pot intelege de ce Alexei i-a luat viata Anastasiei, modelului care avea o cariera de succes.Colegii lui Alexei il caracteriureaza fiind un om tare bun si deschis.

- „Ea a aflat ca el a stat in spitalul de nebuni, ca are probleme psihice si parintii lui au confirmat lucrul acesta. La telefon imi spunea ca ii este frica pentru copil si ca n-ar vrea sa se apropie de el. Ar vrea sa vada fata, sa il lase sa o viziteze, dar nu cand e singura, sa fie cu cineva, sa…

- Anastasia Cecati, tanara actrița asasinata cu o violența ieșita din comun, a aparut intr-un serial din Romania, care face furori in randul telespectatorilor. Vedeta de peste Prut a jucat intr-un episod din sezonul doi, intitulat „Nimfele”. Ipostazele in care artista era au facut ca ea sa nu treasca…

- Anastasia Cecati a fost inmormantata miercuri, in fața unor rude și prieteni impietriți de durere și cu lacrimi pe obraji. Mama actriței care a jucat și in Las Fierbinți și-a jelit fiica și a implorat Cerul sa o ia pe ea in locul celei ucxise cu sange rece chiar de soț. ”Doamne, ia-ma pe mine!”, […]…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Actrița a fost inmormantata miercuri, 21 februarie, in prezența rudelor și a prietenilor apropiați. Imaginile…

- Au ieșit la iveala detalii noi despre crima din Chișinau. Anastasia Cecati a fost ucisa de soțul ei, chiar de fața cu fetița lor de numai trei saptamani. Dupa ce a lasat-o moarta intr-o balta de sange, medicul stomatolog Alexei Mitachi s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii. Verișoara actriței a dezvaluit…

- Anastasia Cecati, actrița din Las Fierbinți, a fost ucisa de soțul ei dupa ce au avut o cearta. Tinerei de 31 de ani i-a fost taiat gâtul în apartamentul în care locuia și fetița ei de numai trei saptamâni.

- Anastasia Cecati, actrița din Las Fierbinți, a fost ucisa de soțul ei dupa ce au avut o cearta. Tinerei de 31 de ani i-a fost taiat gatul in apartamentul in care locuia și fetița ei de numai tr...

- Ies la iveala detalii halucinante din trecutul lui Alexei Mitachi, cel care a ucis-o pe Anastasia Cecati. Barbatul de 34 de ani a mai fost casatorit cu Elena, cea cu care avea o fetita de patru ani.

- Anastasia Cecati, actrița ucisa de concubin, devenise mama cu doar trei saptamani in urma. Femeia a fost omorata chiar in apartamentul in care locuia cu fetița ei. Alexei Mitachi i-a taiat gatul, apoi s-a aruncat de la etajul 7. Polițiștii au descoperit-o pe Anastasia Cecati intr-o balta de sange, iar…

- Anastasia Cecati si Alexei Mitachi au inceput o relatie in urma cu mai bine de doi ani. S-au casatorita, iar de curand au devenit parintii unei fetite. Totul s-a terminat brusc duminica, atunci cand el a ucis-o pe cunoscuta artista, apoi s-a sinucis.

- Apropiatii lui Alexei Mitachi fac dezvaluiri halucinante. Tanarul de 34 de ani era cunoscut ca fiind linistit, niciodata cu ganduri rele. Cel care a ucis-o pe Anastasia Cecati era un medic stomatolog cunoscut in Chisinau, iar oamenii sunt socati de ceea ce s-a intamplat.

- Moartea infioratoare a Anastasiei Cecati a scos la iveala un eșec umilitor trait in Romania. Frumoasa moldoveanca și-a dorit sa iși faca o cariera in țara noastra inainte de a primi un rol in serialul „Las Fierbinți”. Și ca sa se simta mai romanca, ea și-a dorit sa obțina cetațenie romana. Din nefericire,…

- Intre frumoasa actrița care a jucat in „Las Fierbinți” și Alexei Mitachi a fost dragoste la prima vedere. Medicul stomatolog s-a indragostit de Anastasia Cecati din prima clipa in care a pașit in clinica lui din Chișinau. In cadrul unui interviu, colegii lui Alexei Mitachi au facut dezvaluiri uluitoare…

- Anastasia Cecati și Alexei Mitachi au format pana de curand un cuplu foarte frumos și apreciat in Republica Moldova. Ea iși facuse o cariera in lumea modelingului, dar cocheta cu cea a muzicii și a filmului – de altfel, a jucat in serialul „Las Fierbinți”. Iar el reușise sa iși deschida o clinica stomatologica…

- Rudele Anastasiei Cecati și ale soțului ei sunt in stare de șoc. Dupa ore bune de la asasinarea tinerei actrițe, unul dintre membrii familiei a avut puterea sa povesteasca cum se comporta Alexei Mitachi cu Anastasia Cecati. El a facut dezvaluiri tulburatoare, iar lacrimile nu a putut sa și le stapaneasca.…

- Anastasia Cecati a fost ucisa. Barbatul si-ar fi parasit prima nevasta, iar in ziua incidentului acesta a venit la respectiva sotie. Aceștia ar fi avut discuții contradictorii si s-ar fi certat, iar barbatul i-ar fi aplicat o lovitura cu cutitul in jurul gatului. Alexei Mitachi a fost anterior…

- Moartea violenta a actriței Anastasia Cecati i-a șocat pe toți apropiații, care o plang cu inima sfașiata de durere. Printre aceștia se numara și Ramona Gabor, care le-a impartașit fanilor ca revine in Romania de urgența. Frumoasa romanca a facut publice mai multe poze din aeroporturile prin care a…

- Informatii de ultima ora despre crima care a cutremurat showbiz-ul! Un cunoscut manechin a fost ucis de sotul ei. Diva, cunoscuta si pentru serialele in care a jucat, devenise mama in urma cu doar trei saptamani. Anastasia Cecati era una din cele mai frumoase actrite din noul val, tanara mama, iar duminica…

- Chiar daca se aflata dincolo de Ocean, unde s-a stabilit in urma cu ani buni, Monica a aflat de tragedia abatuta asupra familiei Anastasiei Cecati, tanara actita si model ucisa de partenerul de viata. Intr-un scurt mesaj postat in dreptul ultimei imagini pe care Anastasia o publicase pe Instagram, romanca…

- Crima din Chișinau a avut loc intr-un imobil din cartierul Telecentru. Viața actriței Anastasia Cecati a fost curmata de tatal copilului ei, la doar trei saptamani dupa ce a devenit mama. El și-ar fi parasit prima soție pentru ea, dar relația lor s-a degradat treptat. Ea se stabilise deja in Dubai,…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Nimeni nu știe ce l-a determinat pe barbat sa ii taie gatul partenerei lui de viața, apoi sa se arunce…

- Ramona Gabor era prietena buna cu actrița Anastasia Cecati, care a fost ucisa de soțul ei, luni, in apartamentul lor din Chișinau. Dupa ce a comis oribila crima, barbatul s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii in care locuia și a murit pe loc.

- Celebrul actor Sylvester Stallone a facut precizari, dupa ce in media s-a anunțat ca a murit. A spus-o la un moment dat cu mult amuzament, exact pe profilul lui din multe filme cunoscute. Sylvester Stallone a postat pe retelele de socializare reactia sa, dupa ce s-a spus ca a murit. Acesta a notat faptul…

- Dupa ce Cancan.ro a intrat in posesia unei informații conform careia Elena Basescu este insarcinata cu iubitul ei, Catalin Tomata, bruneta a scris un mesaj pe pagina ei oficiala de Facebook. EBA a spus ca este foarte bucuroasa și le-a mulțumit tuturor pentru mesajele frumoase, dar nimeni n-a ințeles…

- Președintele PSD Dragotești, totodata consilier local in comuna, a fost recrutat de Securitate in anul 1986, pe cand era inginer electromecanic la intreprinderea miniera din localitate. Sursa „Nelu” a dat mai multe declarații fostului regim opresiv despre colegii sai de munca, despre subalterni,…

- Mihai Morar și-a sarbatorit tatal. Realizatorul tv a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru parintele sau. „Azi e ziua lui Tata. La multi ani, tinere! #familiaMorar”, a scris Mihai Morar. „Sa-ti traiasca, sa fie sanatos si sa va ajute la nevoie cu un sfat…