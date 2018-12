Stiri pe aceeasi tema

- * Decembrie vine la pachet si cu colindele; nu stim daca romanii sunt chiar atat de innebuniti dupa ele sau chestia vine de la vinul de Sarbatori, cumparat din vreme si testat inca de pe 1 Decembrie, sa se asigure cetatenii ca nu s-a acrit pe fund (am cunoscut un roman care si-a cumparat de opt ori…

- Astazi la Viena, Președinția Austriaca a Consiliului Uniunii Europene, impreuna cu Comisia Europeana, va gazdui cel de-al 5-lea Forum de Afaceri al Parteneriatului Estic urmat de Conferința Anuala a Parteneriatului Estic pe 7 decembrie. Cele doua evenimente vor reuni reprezentanții de nivel inalt din…

- Timisoara pare mai aproape, de cand a fost lansata cursa aeriana directa din Chisinau. Acum, moldovenii au ocazia sa viziteze nu doar mica Viena a Romaniei, ci si satele din judetul Timis, care se lauda cu traditii seculare si peisaje pitoresti.

- "Nu stiu cand va fi pentru ca, deocamdata, doar pe surse am aflat ca se va organiza un comitet executiv. Nu am primit pana acum nicio invitatie. Daca va avea loc, asa cum se zvoneste, luni sau miercuri, din nefericire eu nu voi putea participa pentru ca am acceptat inca din luna august invitatia…

- Tragedie in timpul zborului. O fetita de patru ani și jumatate a murit la bordul avionului care o ducea de la Chișinau la Viena, unde urma sa suporte o operație la inima. Incidentul a avut loc acum doua zile.

- O noua cursa aeriana va fi lansata la sfarsitul lunii octombrie 2018. Este vorba de cursa Minsk – Chișinau, aceasta va fi operata de compania Belavia din Belarus, care a pus deja in vanzare biletele.

- [caption id="attachment_42463" align="alignleft" width="262"] Ragina Natalia Obrenovici[/caption] Candva, cu aproape 150 de ani in urma, la Danuțeni, in prezent cartier al Ungheniului, alerga pe hudicioare și se juca la fel ca alți copii o viitoare regina. Cei dragi ii ziceau domnita Dudu. Este vorba,…

- Au cumparat apartamente la prețuri preferențiale dupa care le-au vandut la preț de piața. Este „afacerea” mai multor judecatori, care, in 2017, au intrat in posesia unor locuințe noi, obținute la preț de chilipir, se arata intr-o investigație realizata de portalul anticoruptie.md .