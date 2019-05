Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul aflat pe prima pozitie pe lista Partidului National Liberal pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, sustine ca diaspora romaneasca este principalul investitor din Romania din ultimii zece ani, potrivit agerpres.ro.El a declarat, joi, in cadrul unei intalniri electorale…

- Curtea Constitutionala a admis, marti, sesizarea USR si PNL cu privire la Legea pentru modificarea si completarea OUG 75/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul protectiei mediului, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. USR si PNL au sesizat, pe 15 februarie,…

- Curtea Constitutionala discuta, marti, sesizarea USR si PNL cu privire la Legea pentru modificarea si completarea OUG 75/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul protectiei mediului. USR si PNL au sesizat, pe 15 februarie, CCR cu privire la neconstitutionalitatea dispozitiilor…

- Cand am citit stirea prima data am crezut ca este o gluma proasta. De ce ar protesta MAE maghiar pt ca un parlamentar roman, presedinte de partid in Romania, agent de influenta al Budapestei si nu numai nu poate sa treaca granita in Ucraina?!...Dupa care mi-am zis ca poate avand si cetatenie maghiara…

- Filiala Arad a fost reprezentata de jurnaliștii Vasile Filip (președinte), Lavinia Betea și Virgiliu Jireghie. In deschiderea Adunarii a fost prezentat Raportul pe anul 2018 de catre Doru Dinu Glavan, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania. Dupa care a invitat cațiva șefi de filiale…

- Un vasluian care „a uitat“ sa achite ratele pentru un televizor cumparat in Germania, a fost urmarit pana in Romania si obligat sa plateasca o amenda uriasa. Astfel, autoritatile judiciare din Germania au solicitat Ministerului Justitiei din Romania sa faca demersurile necesare in vederea recunoasterii…

- Zeci de profesionisti din industria muzicala internationala vin la Bucuresti in perioada 20 – 22 martie la Mastering The Music Business – Conference & Showcase Festival. Vorbim despre acest subiect cu Iulia Pop si Dan Byron.

- Evenimentul marcant al finalului de saptamana a fost dat de vizita președintelui PSD, Liviu Dragnea, la Congresul PES de la Madrid. Participarea a fost comentata pentru Știripesurse.ro de catre fostul ministru Victor Negrescu care a participat la eveniment.Vezi și: Una calda, una rece! Timmermans,…