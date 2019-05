Stiri pe aceeasi tema

- Este eleva a Colegiului Național ”Nicolae Grigorescu” din Campina, un copil pentru care rasplata invațaturii se traduce doar prin note de zece. Insa, Andreea Dumitran este mai mult decat un elev eminent, este un copil care, de zece ani, duce o lupta crancena pentru fiecare zi de viața din cauza unei…

- In acest week-end, la Iași, la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentara "Vasile Adamachi", a avut loc faza naționala a Olimpiadei Sportului Școlar la Șah, competiție la care Campina a fost reprezentata de Catalina Popa, eleva a Colegiului Național "Nicolae Grigorescu". In martie, Catalina a caștigat…

- Andreea Dumitran, din Campina, Prahova, avea doar opt ani cand medicii i-au descoperit la cap, in ceafa, o tumoare de cinci centimetri. Acum, dupa aproape zece ani de lupta cu cancerul, Andreea are nevoie de ajutor pentru a putea strange cei 9.000 de euro necesari continuarii in Germania a tratamentului…

- In holul principal la Colegiului Național "Nicolae Grigorescu" din Campina s-a desfașurat, zilele trecute, festivitatea de acordare a diplomelor pentru bursierii Tenaris Silcotub. Va reamintim ca societatea Tenaris ii premiaza pe cei mai buni liceeni incepand din anul școlar 2012-2013, dupa ce Grupul…

- Cuvintele "criza" si "recesiune" au revenit saptamana aceasta in vocabularul bancherilor si investitorilor din toata lumea, iar efectele nu au intarziat sa apara in pietele de financiare, inclusiv la Bucuresti, unde bursa locala...

- 120 de echipe de la licee din toata țara, in total peste 2.000 de elevi, au participat in perioada 22-24 martie 2019, la Sala Polivalenta din București, la faza naționala a concursului internațional de robotica "First Tech Challenge". Aici, la etapa naționala a acestui prestigios concurs, s-a aflat…

- Dupa cum v-am informat zilele trecute, echipa Colegiului Național "Nicolae Grigorescu" Campina, Team Undefined, s-a calificat in finala naționala a concursului "First Tech Challenge", finala care va avea loc in perioada 22-24 martie, la Sala Polivalenta din București. Echipa caștigatoare a fazei naționale…

- Campina a gazduit duminica dimineața, in sala de sport a Colegiului Național "Nicolae Grigorescu", etapa județeana a Campionatului Național de Minihandbal feminin, competiție la care au fost prezente echipele CS Campina, CS Blejoi, CSS Ploiești, Tricolorul Breaza și Nova Academy Ploiești.